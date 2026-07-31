Смотрите супергол Садриддина Хасанова в ворота «Порту» за «Брагу»
Два талантливых узбекских футболиста, пополнивших систему престижного португальского клуба «Брага» — Садриддин Хасанов и Сайфиддин Содиков, начали проявлять себя в ходе предсезонной подготовки. Особенно мастерство Хасанова в контрольном матче привлекло внимание португальских специалистов.
Zamin.уз подробно рассказывает о первых шагах наших молодых легионеров на европейских полях, деталях трансферов и планах на будущее.
«Ракета» Хасанова в ворота «Порту»
Команда «Браги» до 23 лет (У-23) в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч против молодежной команды одного из грандов португальского футбола — клуба «Порту».
В этой встрече наш атакующий полузащитник Садриддин Хасанов создал самый яркий момент матча. Он мастерски исполнил штрафной удар с дальницы, отправив мяч точно в сетку ворот соперника и открыв счет. В итоге представители «Браги» забили еще два гола и победили со счетом 3:0.
Состояние Содикова и начало сезона
В этом матче наш второй легионер Сайфиддин Содиков не участвовал из-за небольшой травмы. Тем не менее, по последним данным, он полностью восстановится и вернется в строй до начала сезона.
Официальный сезон для молодых узбекских футболистов стартует 11 августа. Команда «Браги У-23» в первом туре сыграет против «Фаренсе У-23».
Миллионные контракты и инвестиции в академии
Клуб «Брага» выражает большое доверие молодым талантам из Узбекистана, и это нашло отражение в стоимости трансферов:
Садриддин Хасанов: Воспитанник академии «Бунёдкор» подписал с португальцами долгосрочный контракт на пять лет. Сообщается, что за его трансфер «Брага» заплатила 250 тысяч евро.
Сайфиддин Содиков: Воспитанник «Ахмедов ФК» также отправился на европейские поля и заключил с «Брагой» пятилетнее соглашение. Отмечается, что его трансферная стоимость составила 300 тысяч евро.
Трансферный анализ наших молодых легионеров
Показатель
Садриддин Хасанов
Сайфиддин Содиков
Команда
«Брага У-23» (Португалия)
«Брага У-23» (Португалия)
Прежняя академия
«Бунёдкор» (Узбекистан)
«Ахмедов ФК» (Узбекистан)
Срок контракта
5 лет
5 лет
Трансферная стоимость
250 000 евро
300 000 евро
Дата официального дебюта
11 августа (против «Фаренсе У-23»)
На рассмотрении (из-за травмы)
Заключение и прогнозы: Очередной шаг узбекского футбола к Европе
Трансфер Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в португальский клуб «Брага» показывает, что потенциал академий узбекского футбола неуклонно растет и привлекает внимание скаутов европейских клубов. Инвестиции клуба в размере более полумиллиона евро на наших молодых нападающих и пятилетние контракты свидетельствуют о долгосрочном проекте. Если наша молодежь сможет выдержать конкуренцию в Португалии и продемонстрировать свой потенциал, в ближайшем будущем мы сможем увидеть их в основном составе «Браги» и других грандов Европы. Их деятельность, несомненно, будет находиться в центре внимания всех узбекских болельщиков.
Отправьте эту важную спортивную новость своим друзьям и любителям футбола! Многие должны знать о судьбе узбекской молодежи в Португалии.
Как вы думаете, смогут ли Садриддин Хасанов и Сайфиддин Содиков занять место в основном составе в Португальской суперлиге? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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