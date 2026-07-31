Смотрите супергол Садриддина Хасанова в ворота «Порту» за «Брагу»

Два талантливых узбекских футболиста, пополнивших систему престижного португальского клуба «Брага» — Садриддин Хасанов и Сайфиддин Содиков, начали проявлять себя в ходе предсезонной подготовки. Особенно мастерство Хасанова в контрольном матче привлекло внимание португальских специалистов.

Zamin.уз подробно рассказывает о первых шагах наших молодых легионеров на европейских полях, деталях трансферов и планах на будущее.

«Ракета» Хасанова в ворота «Порту»

Команда «Браги» до 23 лет (У-23) в рамках предсезонной подготовки провела товарищеский матч против молодежной команды одного из грандов португальского футбола — клуба «Порту».

В этой встрече наш атакующий полузащитник Садриддин Хасанов создал самый яркий момент матча. Он мастерски исполнил штрафной удар с дальницы, отправив мяч точно в сетку ворот соперника и открыв счет. В итоге представители «Браги» забили еще два гола и победили со счетом 3:0.

Состояние Содикова и начало сезона

В этом матче наш второй легионер Сайфиддин Содиков не участвовал из-за небольшой травмы. Тем не менее, по последним данным, он полностью восстановится и вернется в строй до начала сезона.

Официальный сезон для молодых узбекских футболистов стартует 11 августа. Команда «Браги У-23» в первом туре сыграет против «Фаренсе У-23».

Миллионные контракты и инвестиции в академии

Клуб «Брага» выражает большое доверие молодым талантам из Узбекистана, и это нашло отражение в стоимости трансферов:

Садриддин Хасанов: Воспитанник академии «Бунёдкор» подписал с португальцами долгосрочный контракт на пять лет. Сообщается, что за его трансфер «Брага» заплатила 250 тысяч евро.

Сайфиддин Содиков: Воспитанник «Ахмедов ФК» также отправился на европейские поля и заключил с «Брагой» пятилетнее соглашение. Отмечается, что его трансферная стоимость составила 300 тысяч евро.

Трансферный анализ наших молодых легионеров

Показатель Садриддин Хасанов Сайфиддин Содиков Команда «Брага У-23» (Португалия) «Брага У-23» (Португалия) Прежняя академия «Бунёдкор» (Узбекистан) «Ахмедов ФК» (Узбекистан) Срок контракта 5 лет 5 лет Трансферная стоимость 250 000 евро 300 000 евро Дата официального дебюта 11 августа (против «Фаренсе У-23») На рассмотрении (из-за травмы)

Заключение и прогнозы: Очередной шаг узбекского футбола к Европе

Трансфер Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова в португальский клуб «Брага» показывает, что потенциал академий узбекского футбола неуклонно растет и привлекает внимание скаутов европейских клубов. Инвестиции клуба в размере более полумиллиона евро на наших молодых нападающих и пятилетние контракты свидетельствуют о долгосрочном проекте. Если наша молодежь сможет выдержать конкуренцию в Португалии и продемонстрировать свой потенциал, в ближайшем будущем мы сможем увидеть их в основном составе «Браги» и других грандов Европы. Их деятельность, несомненно, будет находиться в центре внимания всех узбекских болельщиков.

Отправьте эту важную спортивную новость своим друзьям и любителям футбола! Многие должны знать о судьбе узбекской молодежи в Португалии.

Как вы думаете, смогут ли Садриддин Хасанов и Сайфиддин Содиков занять место в основном составе в Португальской суперлиге? Оставляйте свое мнение в комментариях!