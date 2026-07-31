Рядом с Ташкентом произошло землетрясение
31 июля в 16:13 на территории Зангиатинского района Ташкентской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Сообщается, что подземные толчки ощущались также в столице и некоторых прилегающих районах.
Согласно официальным данным, эпицентр землетрясения располагался примерно в 11 километрах к северо-западу от города Ташкента, на территории Зангиатинского района. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 километров.
Как сообщили специалисты, землетрясение ощущалось с различной интенсивностью в Ташкенте и ряде окрестных районов. В частности:
Учтепинский район — 3 балла;
Шайхантахурский район — 2–3 балла;
Чиланзарский район — 2–3 балла;
Алмазарский район — 2 балла;
Зангиатинский район — 2 балла;
город Ташкент — 2 балла;
Яккасарайский район — 2 балла;
Сергелийский район — 2 балла;
Мирабадский район — 2 балла;
Юнусабадский район — 2 балла.
На данный момент официальных сведений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало. Компетентные ведомства заявили, что держат ситуацию под контролем.
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