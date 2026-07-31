Рядом с Ташкентом произошло землетрясение

·83·Узбекистан
Рядом с Ташкентом произошло землетрясение

31 июля в 16:13 на территории Зангиатинского района Ташкентской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8. Сообщается, что подземные толчки ощущались также в столице и некоторых прилегающих районах.

Согласно официальным данным, эпицентр землетрясения располагался примерно в 11 километрах к северо-западу от города Ташкента, на территории Зангиатинского района. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 километров.

Как сообщили специалисты, землетрясение ощущалось с различной интенсивностью в Ташкенте и ряде окрестных районов. В частности:

  • Учтепинский район — 3 балла;

  • Шайхантахурский район — 2–3 балла;

  • Чиланзарский район — 2–3 балла;

  • Алмазарский район — 2 балла;

  • Зангиатинский район — 2 балла;

  • город Ташкент — 2 балла;

  • Яккасарайский район — 2 балла;

  • Сергелийский район — 2 балла;

  • Мирабадский район — 2 балла;

  • Юнусабадский район — 2 балла.

На данный момент официальных сведений о пострадавших или разрушениях в результате землетрясения не поступало. Компетентные ведомства заявили, что держат ситуацию под контролем.

ТашкентЗангиатаУчтепаЧиланзарЮнусабад
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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