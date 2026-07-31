Джейми Каррагер предупредил Ливерпуль насчет трансфера Брэдли Барколя

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер призвал мерсисайдцев не тратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на вингера Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя. По его мнению, клуб должен сосредоточить трансферную политику на поиске достойной замены Мохамеду Салаху, так как в составе уже достаточно левых вингеров. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации ESPN, Ливерпуль готовит официальное предложение по нападающему парижского клуба Брэдли Барколя. ПСЖ оценивает своего французского футболиста примерно в 150 миллионов евро (129 миллионов фунтов). Однако эта потенциальная покупка вызвала множество вопросов среди экспертов и болельщиков.

Переизбыток игроков на левом фланге

В интервью телеканалу Sky Sports Невс Джейми Каррагер высоко оценил мастерство Барколя, но подчеркнул, что его естественная позиция — левый фланг. При этом в распоряжении Ливерпуля уже есть такие исполнители, как Коди Гакпо, талантливый молодой футболист Рио Нгумоха и новичок Виктор Муньос.

По словам Каррагера, когда в команде имеется как минимум четыре игрока, способных уверенно действовать слева, приобретать еще одного дорогостоящего футболиста на эту позицию нелогично. Главная же проблема заключается в отсутствии игрока на правый фланг, который мог бы заменить Мохамеда Салаха.

Проблема замены Салаха

Бывший футболист особо отметил, что в составе Ливерпуля пока нет другого игрока, который чувствовал бы себя полностью комфортно на правом фланге. Он открыто заявил, что преемник Мо Салаха — это главная задача на сегодняшний день, и Брэдли Барколя с ней не справится.

Также Каррагер выразил опасение, что подобные крупные трансферы могут помешать развитию молодых талантов из академии клуба, в частности 17-летнего Рио Нгумохи, забившего гол в предсезонном матче в ворота Рексема.