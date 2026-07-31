Джейми Каррагер предупредил Ливерпуль насчет трансфера Брэдли Барколя

·42·Спорт
Джейми Каррагер предупредил Ливерпуль насчет трансфера Брэдли Барколя

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер призвал мерсисайдцев не тратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на вингера Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя. По его мнению, клуб должен сосредоточить трансферную политику на поиске достойной замены Мохамеду Салаху, так как в составе уже достаточно левых вингеров. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации ESPN, Ливерпуль готовит официальное предложение по нападающему парижского клуба Брэдли Барколя. ПСЖ оценивает своего французского футболиста примерно в 150 миллионов евро (129 миллионов фунтов). Однако эта потенциальная покупка вызвала множество вопросов среди экспертов и болельщиков.

Переизбыток игроков на левом фланге

В интервью телеканалу Sky Sports Невс Джейми Каррагер высоко оценил мастерство Барколя, но подчеркнул, что его естественная позиция — левый фланг. При этом в распоряжении Ливерпуля уже есть такие исполнители, как Коди Гакпо, талантливый молодой футболист Рио Нгумоха и новичок Виктор Муньос.

По словам Каррагера, когда в команде имеется как минимум четыре игрока, способных уверенно действовать слева, приобретать еще одного дорогостоящего футболиста на эту позицию нелогично. Главная же проблема заключается в отсутствии игрока на правый фланг, который мог бы заменить Мохамеда Салаха.

Проблема замены Салаха

Бывший футболист особо отметил, что в составе Ливерпуля пока нет другого игрока, который чувствовал бы себя полностью комфортно на правом фланге. Он открыто заявил, что преемник Мо Салаха — это главная задача на сегодняшний день, и Брэдли Барколя с ней не справится.

Также Каррагер выразил опасение, что подобные крупные трансферы могут помешать развитию молодых талантов из академии клуба, в частности 17-летнего Рио Нгумохи, забившего гол в предсезонном матче в ворота Рексема.

ЛиверпульДжейми КаррагерБрэдли БарколяМохамед СалахПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
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