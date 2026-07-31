Электрический кроссовер Смарт #1 перешел на новую 800-вольтовую архитектуру

·27·Авто
Электрический кроссовер Смарт #1 перешел на новую 800-вольтовую архитектуру

Обновленный электрический кроссовер Смарт #1, созданный в рамках сотрудничества Geely и Mercedes-Benz, начинает серьезные изменения на автомобильном рынке. Как сообщает издание иксбт.ком, главным новшеством машины стал переход на 800-вольтовую электрическую архитектуру, что позволило кардинально сократить время зарядки аккумулятора. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Вместо применявшейся в предыдущих версиях 400-вольтовой системы была внедрена современная ультрабыстрая зарядная платформа. Благодаря новому подходу владельцы автомобиля избавлены от необходимости долго ждать, что создает важный комфорт при междугородних поездках и повседневном использовании.

Технические новинки и возможности зарядки

Обновленная модель Смарт #1 оснащена аккумуляторным блоком емкостью 61,52 кВт·ч. Эта батарея поддерживает зарядку с коэффициентом 6К, обеспечивая мощность до 370 кВт.

Для пополнения заряда батареи кроссовера от 10 до 80 процентов требуется всего 12 минут. Для сравнения, у электромобиля Смарт #1 старого поколения этот процесс занимал около 30 минут. Согласно циклу КЛТК, запас хода машины на одном полном заряде составляет 500 километров.

Безопасность и современные системы

Помимо высокотехнологичной системы зарядки, кроссовер был дополнен современным оборудованием помощи водителю. В частности, на автомобиль установлен передовой лидар, что еще больше повышает безопасность вождения и возможности автономного управления.

Также машина оснащена электроприводом нового поколения по схеме «16 в 1», объединяющим основные узлы трансмиссии в единый блок. Это техническое решение положительно влияет на общую эффективность и динамику хода автомобиля.

По мнению специалистов, такие обновления повышают конкурентоспособность электрических кроссоверов и делают их еще более привлекательными для массовых покупателей. Официальный дебют новой модели Смарт #1 состоится 6 августа на китайском рынке.

Smart #1GeelyMercedes-BenzЭлектромобильАвтоновости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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