Уход Альфонсо Дэвиса из Баварии стал практически неизбежным. Как сообщает издание Sport Bild, клубы из Саудовской Аравии связались с немецким грандом и представителями канадского футболиста по поводу трансфера следующим летом. Утверждается, что в стане мюнхенцев уже прошли переговоры об условиях потенциальной сделки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Хотя в начале 2025 года Дэвис продлил контракт с Баварией до 2030 года, его будущее в Мюнхене в последнее время вызывает жаркие споры. Годовая зарплата игрока в 15 миллионов евро и постоянные травмы заставили руководство задуматься о продаже левого защитника.

С момента получения тяжелой травмы колена весной 2025 года Альфонсо Дэвис испытывает трудности с возвращением к своей прежней форме. Из-за рецидивирующих мышечных травм он надолго выбыл из строя, и ожидается, что из-за последнего повреждения он пропустит Чемпионат мира в составе сборной Канады.

В результате главный тренер Венсан Компани изменил свое мнение. Ранее поддерживавший Дэвиса специалист теперь определил покупку нового левого защитника приоритетной задачей команды. В Баварии заявили, что готовы к переговорам, если поступит достойное предложение.

Безграничные финансовые возможности клубов Саудовской Аравии могут ускорить этот трансфер. Однако маловероятно, что сам 25-летний футболист согласится на переход в Саудовскую Про-лигу, так как он по-прежнему считается одним из лучших крайних защитников мира.