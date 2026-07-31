Tecno показала видео первого в мире смартфона с нулевыми рамками

Компания Tecno опубликовала первый официальный видеоролик со своим совершенно новым концептуальным смартфоном под названием Некст-Ген Безеллесс Конкепт Фоне. Как пишет издание иксбт.ком, главной особенностью этого устройства является инновационный дисплей, охарактеризованный в анонсе как «смартфон с нулевыми рамками». Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным производителя, инженерам удалось полностью избавиться от видимой черной границы между экраном и корпусом. Это обеспечивает пользователям более целостное и впечатляющее изображение, делая уникальный шаг на рынке современных мобильных технологий.

Технологии будущего и интерфейс ХиОС 16

В 21-секундном официальном ролике, распространенном зарубежными СМИ, отчетливо показано футуристическое устройство в серебристом цвете. Смартфон оснащен интерфейсом ХиОС 16 на базе Android, который демонстрирует яркие элементы оформления экрана, удобные виджеты и современные приложения.

Как видно на видео, передовой дисплей практически полностью занимает всю переднюю панель смартфона. Тем не менее конструкторы не забыли разместить в устройстве и фронтальную камеру — селфи-камера установлена в небольшом круглом вырезе в верхней части экрана.

Официальная премьера и выставка ИФА 2026

Официальная презентация этого концептуального устройства для широкой общественности запланирована на ближайшее будущее. По информации иксбт.ком, первый публичный показ Некст-Ген Безеллесс Конкепт Фоне состоится на выставке ИФА 2026.

Пока Tecno не предоставила точной информации о том, когда данная инновационная технология будет внедрена в массовое производство или использована в коммерческих моделях. Тем не менее этот концепт вызывает большой интерес у любителей технологий, поскольку может открыть новую эру безрамочного дизайна в индустрии смартфоностроения.