В автобусах Ташкента оштрафованы около 80 тысяч пассажиров за проезд

С начала 2026 года в Ташкенте к административным мерам были привлечены около 80 тысяч пассажиров, передвигавшихся в общественном транспорте без билета. Об этом сообщила официальная пресс-служба Министерства транспорта.

Отмечается, что с начала года в отношении граждан, передвигавшихся в автобусах без оплаты проезда, в соответствии с частью 5 статьи 144 Кодекса об административной ответственности было оформлено 79 618 административных протоколов.

Согласно установленному порядку, каждому нарушителю назначен штраф в размере одной десятой базовой расчетной величины — 41 200 сумов. В результате общая сумма взысканных по данным правонарушениям штрафов составила около 2 миллиардов сумов.

Министерство транспорта напомнило пассажирам, что своевременная оплата проезда гораздо выгоднее, чем получение штрафа.

Также сообщается, что инспекторы государственного учреждения «Мониторинг и контроль пассажирских перевозок города Ташкента» на регулярной основе продолжают контрольные мероприятия, направленные на обеспечение платежной дисциплины в автобусах и предотвращение случаев безбилетного проезда.