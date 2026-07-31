Борьба за Феррана Торреса: лондонские клубы угрожают планам Барселоны

·157·Спорт
Борьба за Феррана Торреса: лондонские клубы угрожают планам Барселоны

Согласно информации спортивных изданий, ситуация вокруг нападающего каталонской Барселоны Феррана Торреса накаляется. После того как сразу несколько топ-клубов Английской Премьер-лиги включились в борьбу за испанского футболиста, положение дел полностью изменилось. На данный момент на трансфер игрока претендуют не только Пари Сен-Жермен или Атлетико Мадрид, но и гранды из Англии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года. Руководство Барселоны ранее сообщало представителям футболиста о готовности продлить соглашение начиная с сентября. Однако клубное руководство опасается опоздать на фоне крупных сумм, предлагаемых в других вариантах. На нынешнем трансферном рынке игроки уровня Торреса ценятся очень высоко.

Активизация лондонских клубов и давление Парижа

Рыночная стоимость футболиста определяется не только условиями его контракта, но и высоким уровнем проведенного сезона, а также яркой игрой на чемпионате мира. Успешные выступления на этом мундиале еще больше повысили интерес и внимание к игроку. В настоящее время вингер находится на пороге принятия важнейшего решения в своей карьере и предпочитает все тщательно обдумать, не спеша.

Однако такие претенденты, как Пари Сен-Жермен, требуют быстрого ответа для составления планов на следующий сезон. Парижане проявляли трансферную активность еще во время чемпионата мира и пытались подписать футболиста. Тем не менее Ферран отлично понимает, что в Париже ему не гарантируют место в основном составе.

Сомнения насчет будущего

На самом деле Барселона всегда оставалась для футболиста приоритетным вариантом, но ситуация изменилась, когда к переговорам подключились другие ведущие команды Европы. Хотя Пари Сен-Жермен казался главным претендентом на трансфер, теперь в гонку вступили лондонские Арсенал и Тоттенхэм из Английской Премьер-лиги.

По мнению специалистов, ситуация в Барселоне также зависит от других шагов клуба на трансферном рынке. Если каталонцам не удастся подписать нового нападающего, роль и будущее Феррана Торреса в команде могут принять совершенно иной оборот. А пока футболист просит времени, чтобы определиться, в каком клубе продолжить свою карьеру.

Ферран ТорресБарселонаАрсеналТоттенхэмПари Сен-Жермен
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Инфантино восхищен Марокко: «ЧМ-2030 станет самым прекрасным мундиалем в истории»Сегодня, 09:51«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»Сегодня, 09:41Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Трамп опроверг громкие планы в футбольном мире: семья Кушнеров стоит за миллиардами ФИФА?Сегодня, 07:31Взрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноВзрыв в футбольном мире: ЧМ-2030 могут отменить, УЕФА против ИнфантиноСегодня, 07:06Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Исторический поворот: Испанский олимпийский чемпион возглавит сборную Чехии!Сегодня, 06:47Руководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираРуководство ФИФА отказалось от коммерческого плана чемпионата мираСегодня, 05:32
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов