Борьба за Феррана Торреса: лондонские клубы угрожают планам Барселоны

Согласно информации спортивных изданий, ситуация вокруг нападающего каталонской Барселоны Феррана Торреса накаляется. После того как сразу несколько топ-клубов Английской Премьер-лиги включились в борьбу за испанского футболиста, положение дел полностью изменилось. На данный момент на трансфер игрока претендуют не только Пари Сен-Жермен или Атлетико Мадрид, но и гранды из Англии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2027 года. Руководство Барселоны ранее сообщало представителям футболиста о готовности продлить соглашение начиная с сентября. Однако клубное руководство опасается опоздать на фоне крупных сумм, предлагаемых в других вариантах. На нынешнем трансферном рынке игроки уровня Торреса ценятся очень высоко.

Активизация лондонских клубов и давление Парижа

Рыночная стоимость футболиста определяется не только условиями его контракта, но и высоким уровнем проведенного сезона, а также яркой игрой на чемпионате мира. Успешные выступления на этом мундиале еще больше повысили интерес и внимание к игроку. В настоящее время вингер находится на пороге принятия важнейшего решения в своей карьере и предпочитает все тщательно обдумать, не спеша.

Однако такие претенденты, как Пари Сен-Жермен, требуют быстрого ответа для составления планов на следующий сезон. Парижане проявляли трансферную активность еще во время чемпионата мира и пытались подписать футболиста. Тем не менее Ферран отлично понимает, что в Париже ему не гарантируют место в основном составе.

Сомнения насчет будущего

На самом деле Барселона всегда оставалась для футболиста приоритетным вариантом, но ситуация изменилась, когда к переговорам подключились другие ведущие команды Европы. Хотя Пари Сен-Жермен казался главным претендентом на трансфер, теперь в гонку вступили лондонские Арсенал и Тоттенхэм из Английской Премьер-лиги.

По мнению специалистов, ситуация в Барселоне также зависит от других шагов клуба на трансферном рынке. Если каталонцам не удастся подписать нового нападающего, роль и будущее Феррана Торреса в команде могут принять совершенно иной оборот. А пока футболист просит времени, чтобы определиться, в каком клубе продолжить свою карьеру.