Первое заявление Каземиро: почему он назвал Месси «футбольным богом»

·94·Спорт
Первое заявление Каземиро: почему он назвал Месси «футбольным богом»

Новичок «Интер Майами», опытный полузащитник Каземиро принял участие в пресс-конференции после официальной церемонии представления. Бразильский футболист поделился причинами своего перехода в американский клуб, будущими планами и, конечно же, мыслями о своем новом одноклубнике Лионелье Месси. Его заявления вызвали огромный интерес в футбольном мире.

Почему Каземиро выбрал именно «Интер Майами»?

34-летний Каземиро, покинувший «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, выбрал MLS для продолжения своей карьеры. По его словам, это решение не случайно, и он находится именно там, где хотел:

«Я нахожусь в MLS именно там, где хотел. Я ушел из “Юнайтед” в качестве свободного агента, у меня были варианты из Италии и других мест, но я нахожусь именно там, где желал...»

«Он футбольный бог»: огромное уважение Каземиро к Месси

Самой интересной частью пресс-конференции стали мысли Каземиро о Лионелье Месси. Будучи бывшим игроком «Реал Мадрида», бразильский хавбек провел множество «класико» против капитана «Барселоны», а теперь рад играть в одной команде с аргентинской легендой:

«Я хочу наслаждаться игрой в одной команде с Месси, помогать ему и делать его еще более великим. Он — футбольный бог. Я хочу ему помогать».

Каземиро также вспомнил, сколько проблем доставлял ему Месси в бытность игроком «Реала»:

«Пока я играл за “Реал”, сколько же проблем мне доставлял Месси... Конечно, я мечтал играть с ним в одной команде, потому что всегда хотел выступать вместе с лучшими. Я никогда не мог остановить его в одиночку, мне всегда была нужна помощь партнеров по команде. Сейчас я очень счастлив быть с ним в одной команде и хочу продолжать побеждать рядом с ним».

Таблица основной информации

Параметр

Детали

Новичок команды

Каземиро (Бразилия, 34 года)

Предыдущий клуб

«Манчестер Юнайтед» (в статусе свободного агента)

Срок контракта

До конца сезона 2027 года (с возможностью продления еще на 2 года)

Одногоноклубник (Лидер)

Лионель Месси (Аргентина, 39 лет)

Контракт Месси

До 31 декабря 2028 года

Описание от Каземиро

Назвал Месси «футбольным богом»

Заключение и прогнозы: новый супердуэт MLS

Воссоединение Каземиро и Месси в «Интер Майами» — историческое событие не только для клуба, но и для всего футбола США. Ожидается, что выступление этих двух легенд, ранее бывших яростными соперниками по «Эль-Класико», за интересы одной команды станет большой школой опыта для молодых игроков и важным фактором в росте коммерческого потенциала клуба. Намерение опытного полузащитника помогать Месси и делать его «еще более великим» может еще больше усилить доминирование команды из Майами на поле.

Перешлите эту важную футбольную новость своим друзьям и любителям футбола! Многие должны знать о том, что бывшие соперники по «Эль-Класико» теперь объединились в Майами, и об их теплых отношениях.

Как вы думаете, принесет ли дуэт Каземиро и Месси новые трофеи «Интер Майами»? Оставляйте свое мнение в комментариях!

КаземироЛионель МессиИнтер МайамиМанчестер ЮнайтедРеал Мадрид
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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