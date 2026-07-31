«Из другой планеты»: «Сити» снова похвалил Абдукодира Ҳусанова (видео)

·182·Спорт
«Из другой планеты»: «Сити» снова похвалил Абдукодира Ҳусанова (видео)

Официальная страница «Манчестер Сити» шутливо, но очень высоко оценила физические возможности Абдукодира Ҳусанова. Краткий комментарий клуба в очередной раз показал, какое именно качество узбекистанского защитника получает особое признание в Англии.

«Если подвергнуть его тесту на выносливость, вы поверите, что этот парень — с другой планеты».

На первый взгляд это кажется простой шуткой. Но за ней стоит одно из важнейших преимуществ Ҳусанова в «Сити» — способность долго двигаться на высокой скорости, не уставать в единоборствах и бороться до последней минуты.

За шуткой скрывается серьезное признание

Определение «с другой планеты» в адрес Ҳусанова может быть очередной интересной фразой в соцсетях клуба. Однако официальный сайт «Манчестер Сити» неоднократно особо подчеркивал его скорость, мощную физическую подготовку и бескомпромиссный стиль защиты.

Клуб описывает Ҳусанова как защитника, который:

  • невероятно быстр;

  • физически силен;

  • вступает в каждое единоборство с огромным энтузиазмом;

  • предугадывает атаки соперника;

  • действует с полной самоотдачей.

В особенности его скорость стала важным оружием для обороны «Сити». Официальный сайт клуба оценил темп Ҳусанова на уровне, который не наблюдался в линии защиты после ухода Кайла Уокера из команды.

Почему выносливость Ҳусанова так важна?

Современный центральный защитник не ограничивается тем, что стоит перед штрафной площадкой и выбивает мяч. Он должен играть на высокой линии обороны, догонять быстрых нападающих и за короткое время преодолевать большие расстояния после потери мяча.

Физические данные Ҳусанова позволяют ему:

  • останавливать контратаки соперника;

  • преследовать убегающего на фланг нападающего;

  • быстро возвращаться на позицию после высокого прессинга;

  • сохранять скорость даже в концовке встречи;

  • побеждать в единоборствах против мощных форвардов.

Именно поэтому шутливый комментарий клуба касается не только выносливости. Он отражает весь игровой стиль Ҳусанова: скорость, силу, дисциплину и борьбу до конца.

Как он покорил болельщиков?

Узбекский футболист за короткое время стал одним из любимых игроков фанатов «Этихада». В «Манчестер Сити» отметили, что его самоотверженный и динамичный стиль защиты завоевал огромное признание среди любителей футбола.

Ҳусанов был признан лучшим игроком клуба по итогам января и марта 2026 года. В марте он опередил Родри и Жереми Доку, одержав уверенную победу в голосовании болельщиков.

Эти признания показывают, что его популярность связана не только с поддержкой узбекистанских фанатов. Английские болельщики также ценят то, что он:

  • яростно борется за мяч;

  • быстро приходит в себя после ошибок;

  • не отступает в опасных ситуациях;

  • отдает все силы ради интересов команды.

Насколько вырос его статус в «Сити»?

После перехода из «Ланса» в «Манчестер Сити» в январе 2025 года Ҳусанов сначала прошел этап адаптации. Но впоследствии он стал одним из самых надежных игроков в защите команды.

В сезоне 2025/26 он вышел на поле в 37 матчах во всех турнирах и провел на поле 2817 минут. Клуб особо отметил его сильный второй круг, скорость и бесстрашную игру.

К моменту подписания нового контракта Ҳусанов провел в составе «Сити» в общей сложности 47 матчей. Его соглашение было продлено до 2031 года, а клуб оценил узбекского защитника как одного из самых перспективных молодых футболистов Премьер-лиги.

Чего от него ждут теперь?

Физические возможности Ҳусанова уже завоевали признание клуба и болельщиков. Теперь его задача на следующем этапе — объединить скорость и силу с тактической зрелостью.

Ожидается, что он прибавит в следующих аспектах:

  • обращение с мячом;

  • начало атак первой передачей;

  • управление линией обороны;

  • выбор позиции;

  • сохранение стабильности в важных матчах.

Лучшие годы 22-летнего защитника еще впереди. То, что «Манчестер Сити» удержал его до 2031 года, также показывает, что клуб рассматривает Ҳусанова не просто как игрока для текущих результатов, а как одного из своих главных защитников на будущее.

Главный вывод

Шутливое определение «с другой планеты» коротко и ярко выражает то, какой авторитет Ҳусанов завоевал в «Манчестер Сити».

Его скорость, выносливость и бескомпромиссность сначала заслужили признание болельщиков, а затем и официальных страниц клуба. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли Ҳусанов объединить эти физические преимущества с еще более высоким тактическим уровнем и стать многолетним лидером обороны «Сити»?

Как вы думаете, в чем главная сила Ҳусанова — в скорости, выносливости или характере? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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