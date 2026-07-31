Yandex Фабрика представила флагманскую серию горных велосипедов
Были продемонстрированы новые флагманские горные велосипеды линейки Раскат, принадлежащей бренду Yandex Фабрика. Данная серия под названием Раскат Лаб предназначена для передвижения как по городским улицам, так и по сложным сельским дорогам, пересеченной местности и горным районам, привлекая внимание любителей современного велоспорта. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .
По данным иксбт.ком, в новую линейку вошли две основные модели — версии Plus и Pro. Эти модели отличаются друг от друга количеством передач и техническими возможностями: в частности, модель Plus оснащена 11-скоростной трансмиссией, а версия Pro имеет 12-скоростную систему.
Технические характеристики и возможностиВ условиях растущей конкуренции на велосипедном рынке производители уделяют особое внимание надежности своей продукции. Новые модели Раскат Лаб укомплектованы прочной алюминиевой рамой, современной воздушной амортизационной вилкой и гидравлической дисковой тормозной системой.
Инженеры предусмотрели возможность настройки конструкции вилки в соответствии с весом пользователя. Кроме того, с помощью специального манетного переключателя на руле можно полностью заблокировать амортизацию при езде по ровной дороге или во время подъема в гору.
Дизайн и комфортСпециалисты производителя переработали геометрию рамы велосипеда, дополнительно укрепив зоны, принимающие на себя наибольшие нагрузки. Это служит продлению срока службы транспортного средства.
В соответствии с требованиями современного дизайна, тросы тормозов и переключения передач скрыты внутри рамы, что поддерживает аккуратный внешний вид. Конструкция также позволяет устанавливать толстые покрышки с протектором шириной до 2,4 дюйма.
Для удобства покупателей велосипеды предлагаются в трех различных размерах, рассчитанных на пользователей ростом от 165 до 198 сантиметров. Для внешнего оформления подготовлено шесть различных вариантов расцветки.
Кроме того, планируется поступление в продажу лимитированной серии всего из 100 экземпляров со специальным покрытием, сохраняющим естественный цвет алюминия. Согласно источнику, цена новых флагманских горных велосипедов начинается от 80 тысяч рублей.
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