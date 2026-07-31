Легенда Милана и сборной Италии Франко Барези скончался в возрасте 66 лет

·57·Спорт
Легенда Милана и сборной Италии Франко Барези скончался в возрасте 66 лет

Мировой футбол понек тяжелую утрату: легендарный защитник Милана и сборной Италии Франко Барези ушел из жизни в возрасте 66 лет. Как сообщает Goal.com, футбольный мир отдает дань уважения памяти игрока, оставившего яркий след в истории спорта, и направляет соболезнования со всего мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Выступавший на позиции центрального защитника Барези признается одним из величайших защитников в истории спорта. Он провел всю свою профессиональную карьеру исключительно в составе Милана, став истинным символом доминирования клуба. После его кончины бывшие одноклубники, клубы-соперники и международные футбольные организации выразили глубокую скорбь.

Память легендарного футболиста

Бывший вратарь сборной Италии Дино Дзофф, вспоминая своего легендарного соотечественника, подчеркнул огромное влияние Барези как на поле, так и за его пределами. По его словам, это тяжелая утрата не только для семьи и болельщиков, но и для всего итальянского спорта.

Реал Мадрид также выразил соболезнования семье Барези и клубу Милан. Испанский гранд вспомнил легендарные матчи в еврокубках против Франко Барези времен Арриго Сакки. В частности, было особо отмечено, что в 1989 и 1990 годах Милан побеждал Реал Мадрид на своем пути и завоевывал трофей, а Барези руководил командой в качестве капитана в той разгромной победе со счетом 5:0 над испанским клубом.

Международное признание и соболезнования

УЕФА также отдал дань уважения надежному защитнику, отметив его богатую карьеру. В свое время Барези становился трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и провел 81 матч в составе сборной Италии.

Другие итальянские клубы также объединились в память об ушедшей легенде. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис и тренер Массимилиано Аллегри направили глубокие соболезнования семье Барези. Кроме того, клуб Монца выразил свою скорбь, охарактеризовав Барези как глобальную футбольную икону и абсолютный пример для будущих поколений.

Франко БарезиМиланИталияФутболСерия А
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