Xiaomi решила использовать дешевые гибридные системы

Китайский технологический гигант и компания Xiaomi, быстро завоевавшая позиции на автомобильном рынке, планирует использовать недорогие гибридные системы в своих будущих моделях. По данным Иксбт.ком, речь идет о двигателях, производимых компанией Харбин Донган Ауто Энгине — дочерним предприятием государственного концерна Changan. Ранее эти комплектующие использовались компанией Li Auto на своих первых кроссоверах, однако позже из-за серьезных проблем производитель перешел на других поставщиков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как стало известно, компания Харбин Донган Ауто Энгине в свое время поставляла гибридные двигатели для моделей Leapmotor C11 и первого кроссовера Li Auto — Ли Оне. Тем не менее, впоследствии Li Auto была вынуждена отказаться от данной системы из-за образования нагара и других серьезных технических недостатков. Несмотря на это, по данным китайской прессы, Xiaomi выбрала именно этого производителя для своей новой линейки кроссоверов Скйномад и утвердила его в качестве единственного поставщика увеличителей хода (ранге екстендер) для моделей Н70 и Н90.

Технологический выбор и ценовой фактор

Со ссылкой на издание Сина Ауто сообщается, что с точки зрения технологий и эффективности расширители диапазона, предлагаемые Харбин Донган, практически не уступают существующим на китайском рынке аналогам. При этом они отличаются очень низкой стоимостью. В частности, цена 1,5-литрового гибридного двигателя, предназначенного для модели Скйномад, составляет всего 8000 юаней (около 1100 долларов США).

Напомним, что Xiaomi за короткое время поразила авторынок своими седаном СУ7 и внедорожником Ю7, превратившись из простого технологического бренда в авторитетного автопроизводителя. Хотя компания могла бы развивать исключительно электромобили, опираясь на свой опыт в сфере IT, создание платформы EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода) с нуля потребовало бы от компании слишком много времени.

По мнению специалистов, использование недорогих и готовых решений позволит Xiaomi быстро вывести на рынок новую линейку кроссоверов. Хотя в прошлом с двигателями такого типа возникали проблемы, современные требования и низкая себестоимость, судя по всему, сыграли решающую роль в стратегии компании. Время покажет, какой результат на практике продемонстрируют эффективность и надежность этих гибридных систем после выхода новых моделей Скйномад на рынок.