Мехди Тареми выразил обеспокоенность напряженной атмосферой на ЧМ-2026

·25·Спорт
Мехди Тареми выразил обеспокоенность напряженной атмосферой на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартующий сегодня на полях США, Канады и Мексики, находится в центре внимания мировой спортивной общественности не только из-за напряженных матчей, но и из-за политических и организационных скандалов вокруг него. В преддверии турнира заявление одного из сильнейших представителей азиатского континента, сборной Ирана, и ее главной звезды, опытного нападающего Мехди Тареми, вызвало жаркие дискуссии среди болельщиков. По словам топ-форварда, общая ситуация и психологический фон вокруг нынешнего мундиаля стали крайне напряженными.

Для справки стоит отметить, что в рамках группового этапа этого престижного турнира сборная Ирана будет вести ожесточенную борьбу за путевку в плей-офф против неуступчивого соперника из Океании — Новой Зеландии, европейского гранда — Бельгии, а также грозного представителя Африки — сборной Египта.

Легенда иранского футбола Мехди Тареми, накопивший огромный опыт за свою карьеру и принявший участие во многих крупных турнирах, поделился своими первыми впечатлениями от пребывания за океаном в беседе с представителями СМИ, описав разницу с предыдущими соревнованиями следующим образом:

«За свою карьеру мне посчастливилось принять участие в финальных стадиях трех чемпионатов мира. Обычно на больших футбольных праздниках существует особая традиция: как только вы сходите с трапа самолета и ступаете на землю страны-хозяйки, вас охватывает удивительная дружелюбная атмосфера, приподнятое настроение и дух безграничного гостеприимства. Человек чувствует себя так, будто попал на настоящий футбольный карнавал.

Однако, к большому сожалению, на этом чемпионате мира я совсем не испытываю таких приятных и теплых чувств. Нетрудно заметить, что общая ситуация и атмосфера вокруг нынешнего мундиаля крайне острая и напряженная. Честно говоря, неприятные действия, такие как затягивание выдачи виз некоторым спортсменам или вовсе отказ в их предоставлении, не могут не оказывать негативного влияния на моральный дух команд. Возможно, это лишь мое личное впечатление и взгляд, но такова правда», — выразил свое отношение к ситуации нападающий.

Стоит подчеркнуть, что такое тревожное заявление Мехди Тареми не случайно. Ранее поступали официальные сообщения о том, что правительство США не выдало въездные визы части официальной делегации сборной Ирана, включая технический персонал и ответственных лиц. Футбольное руководство Ирана оперативно отреагировало на этот неприятный инцидент, опубликовав резкое заявление:

«Соединенные Штаты грубо нарушают международные правила, установленные ФИФА, а также свои официальные обязательства как хозяева престижного турнира. Это не что иное, как вмешательство в спортивную сферу на основе чисто политических взглядов и интересов», — говорится в тексте официального заявления.

Несмотря на наличие этих организационных и политических проблем, миллионы футбольных болельщиков надеются, что на зеленом газоне будет доминировать только чистый и красивый футбол, и что спорт окажется выше любых разногласий. Мы также желаем сборной Ирана, представителю азиатского континента, удачи в предстоящих напряженных матчах.

Следите за политическими и тактическими интригами чемпионата мира, новыми голами Мехди Тареми, а также самыми горячими, эксклюзивными и сенсационными новостями мундиаля вместе с нами на страницах Замин!

Мехди ТаремиИранБельгияЕгипетНовая Зеландия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Матч Узбекистан — Колумбия установил рекорд по продаже билетовМатч Узбекистан — Колумбия установил рекорд по продаже билетовСегодня, 06:30МИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от СШАМИД Узбекистана потребовал официальных объяснений от СШАСегодня, 06:19Моуринью выступил против плана «Реал Мадрида» по покупке Хулиана АльваресаМоуринью выступил против плана «Реал Мадрида» по покупке Хулиана АльваресаСегодня, 06:03«Манчестер Сити» официально подтвердил уход Бернарду Силвы и Джона Стоунза«Манчестер Сити» официально подтвердил уход Бернарду Силвы и Джона СтоунзаСегодня, 05:28Казахстанские депутаты будут болеть за Узбекистан на ЧМ-2026Казахстанские депутаты будут болеть за Узбекистан на ЧМ-2026Сегодня, 05:03«Фенербахче» начал переговоры о трансфере Шомуродова«Фенербахче» начал переговоры о трансфере ШомуродоваСегодня, 04:55
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана