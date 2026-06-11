Чемпионат мира по футболу 2026 года, стартующий сегодня на полях США, Канады и Мексики, находится в центре внимания мировой спортивной общественности не только из-за напряженных матчей, но и из-за политических и организационных скандалов вокруг него. В преддверии турнира заявление одного из сильнейших представителей азиатского континента, сборной Ирана, и ее главной звезды, опытного нападающего Мехди Тареми, вызвало жаркие дискуссии среди болельщиков. По словам топ-форварда, общая ситуация и психологический фон вокруг нынешнего мундиаля стали крайне напряженными.

Для справки стоит отметить, что в рамках группового этапа этого престижного турнира сборная Ирана будет вести ожесточенную борьбу за путевку в плей-офф против неуступчивого соперника из Океании — Новой Зеландии, европейского гранда — Бельгии, а также грозного представителя Африки — сборной Египта.

Легенда иранского футбола Мехди Тареми, накопивший огромный опыт за свою карьеру и принявший участие во многих крупных турнирах, поделился своими первыми впечатлениями от пребывания за океаном в беседе с представителями СМИ, описав разницу с предыдущими соревнованиями следующим образом:

«За свою карьеру мне посчастливилось принять участие в финальных стадиях трех чемпионатов мира. Обычно на больших футбольных праздниках существует особая традиция: как только вы сходите с трапа самолета и ступаете на землю страны-хозяйки, вас охватывает удивительная дружелюбная атмосфера, приподнятое настроение и дух безграничного гостеприимства. Человек чувствует себя так, будто попал на настоящий футбольный карнавал. Однако, к большому сожалению, на этом чемпионате мира я совсем не испытываю таких приятных и теплых чувств. Нетрудно заметить, что общая ситуация и атмосфера вокруг нынешнего мундиаля крайне острая и напряженная. Честно говоря, неприятные действия, такие как затягивание выдачи виз некоторым спортсменам или вовсе отказ в их предоставлении, не могут не оказывать негативного влияния на моральный дух команд. Возможно, это лишь мое личное впечатление и взгляд, но такова правда», — выразил свое отношение к ситуации нападающий.

Стоит подчеркнуть, что такое тревожное заявление Мехди Тареми не случайно. Ранее поступали официальные сообщения о том, что правительство США не выдало въездные визы части официальной делегации сборной Ирана, включая технический персонал и ответственных лиц. Футбольное руководство Ирана оперативно отреагировало на этот неприятный инцидент, опубликовав резкое заявление:

«Соединенные Штаты грубо нарушают международные правила, установленные ФИФА, а также свои официальные обязательства как хозяева престижного турнира. Это не что иное, как вмешательство в спортивную сферу на основе чисто политических взглядов и интересов», — говорится в тексте официального заявления.

Несмотря на наличие этих организационных и политических проблем, миллионы футбольных болельщиков надеются, что на зеленом газоне будет доминировать только чистый и красивый футбол, и что спорт окажется выше любых разногласий. Мы также желаем сборной Ирана, представителю азиатского континента, удачи в предстоящих напряженных матчах.

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