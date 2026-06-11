Жозе Моуринью вмешался в трансфер Бернарду Силвы: Реал Мадрид — главный претендент

·163·Спорт
Жозе Моуринью вмешался в трансфер Бернарду Силвы: Реал Мадрид — главный претендент

Будущий главный тренер «Реал Мадрид» Жозе Моуринью кардинально изменил ситуацию в борьбе за Бернарду Силву. Португальский специалист сделал полузащитника, пребывающего в статусе свободного агента, своей главной целью на летнее трансферное окно. По сообщениям, Силва приостановил переговоры с «Барселоной» и «Атлетико Мадрид» после того, как получил прямые гарантии от своего соотечественника. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как пишет издание АС, бывший наставник «Манчестер Юнайтед» и «Челси» настаивает на переходе 31-летнего плеймейкера на «Сантьяго Бернабеу». Футболист, ставший свободным агентом после девяти успешных лет в «Манчестер Сити», долгое время контактировал с «Барселоной». Однако Флорентино Перес и руководство мадридцев решили вступить в финансовую гонку за опытного полузащитника, основываясь на тактических планах Моуринью.

Бернарду Силва в интервью после матча между сборными Португалии и Чили опроверг слухи о достижении договоренности с «Барселоной». «Я еще не принял окончательного решения. Я хочу играть в клубе, где буду чувствовать себя нужным и приносить пользу. «Барселона» — один из вариантов, но я еще не определился», — подчеркнул футболист.

По имеющимся данным, агент Жорже Мендеш еще два месяца назад предложил руководству «Реал Мадрид» вариант с Моуринью и Силвой в качестве пакетной сделки. Руководство клуба дало зеленый свет этому трансферу после решения вопроса с тренером в мае. В Мадриде считают, что командный дух Силвы идеально подходит для укрепления атмосферы в раздевалке.

В беседе с трансферным экспертом Фабрицио Романо Жорже Мендеш подтвердил, что переговоры будут продолжаться в течение лета. По словам агента, Бернарду Силва примет окончательное решение о своем будущем после чемпионата мира. На данный момент «Реал Мадрид» опередил «Барселону» и стал фаворитом в этой гонке.

Реал МадридБарселонаЖозе МоуриньюБернарду СилваТрансферы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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