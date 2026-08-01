Блогер потерял сознание при выполнении опасного трюка на гидроцикле и врезался в мост

В американском штате Джорджия известный блогер Диллан Стейплер потерял сознание во время выполнения опасного трюка на гидроцикле и попал в серьезную аварию.

Сообщается, что блогер выполнял элемент фристайла под названием «носе риде», сидя спиной к передней части гидроцикла. Однако в процессе трюка он неожиданно потерял сознание.

После этого оставшийся без управления гидроцикл продолжил движение на высокой скорости и врезался в деревянный мост или пирс. В результате сильного столкновения блогер вылетел вперед из транспортного средства и упал в воду без сознания.

Друзья, ставшие свидетелями происшествия, немедленно подплыли к нему и вытащили из воды. Таким образом жизнь мужчины была спадена.

Этот инцидент в очередной раз продемонстрировал риски, связанные с выполнением сложных трюков во время занятий опасными водными видами спорта.