Бавария выставила на продажу трех футболистов и обновляет состав

Мюнхенская Бавария начала резкие изменения в своем составе в летнее трансферное окно. Спортивный директор немецкого гранда Макс Эберль открыто объявил, что три футболиста, не входящие в планы команды на будущее, официально выставлены на трансфер, и даже в случае их оставания в Мюнхене они не будут появляться в основном составе. Об этом сообщает Goal.com сообщает передает.

Как передают иксбт.ком и @иМиаСанМиа, руководство Баварии приступило к чистке состава. Согласно информации, португальский полузащитник Жоау Палинья, а также Саша Боэ и Брайан Сарагоса полностью исключены из планов клуба на следующий сезон. Данное решение свидетельствует о начале нового этапа в команде.

Коренное обновление состава и трансферы

Макс Эберль в своем заявлении жестко высказался о судьбе футболистов, признанных лишними. По его словам, даже если эти игроки захотят остаться в Мюнхене, им не найдется места в первой команде, и они фактически останутся без игровой практики. Бавария же, в свою очередь, укрепляет свои ряды, привлекая молодых и перспективных футболистов.

Мюнхенцы приобрели Исмаэля Сайбари из ПСВ Эйндховен за 50 миллионов евро. Также за 55 миллионов евро был осуществлен трансфер Натаниэля Брауна из франкфуртского Айнтрахта. Примечательно, что ранее Браун также был одной из главных целей Манчестер Юнайтед. В то же время такие футболисты, как Леон Горецка и Рафаэл Геррейру, покинули команду в связи с истечением контрактов.

Будущее Жоау Палиньи и варианты в Англии

Среди выставленных на трансфер игроков наибольшее внимание привлекает Жоау Палинья. 31-летний португальский полузащитник перешел в Баварию в июле 2024 года после успешных сезонов в составе Фулхэма. Однако он не смог полностью проявить себя в Германии, проведя во всех турнирах в общей сложности всего 986 минут.

После этого футболист вернулся в Англию и выступал на правах аренды за Тоттенхэм. Получая регулярнуюигровую практику в лондонском клубе, он забил победный мяч в ворота Эвертона в последнем туре сезона, сыграв важную роль в сохранении прописки команды в Премьер-лиге. Хотя Тоттенхэм мог выкупить его трансферные права, в итоге клуб сосредоточился на других полузащитниках, таких как Матеус Фернандес и Сандро Тонали.

В настоящее время к услугам Жоау Палиньи проявляют серьезный интерес другие представители Английской Премьер-лиги — Астон Вилла и Ньюкасл Юнайтед. Предполагается, что сам опытный футболист также хочет продолжить карьеру именно в Англии.