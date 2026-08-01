Создана технология обмена данными между смартфонами с помощью КР-кодов

·48·Технологии
Создана технология обмена данными между смартфонами с помощью КР-кодов

В мире современных цифровых технологий для передачи данных с одного устройства на другое обычно используются беспроводные сети, такие как Wi-Fi, Bluetooth или ЛТЭ. Однако, как сообщает издание иксбт.ком, разработчик представил экспериментальную систему под названием Декимен Оптикал Трансфер, которая работает без сетевого подключения и специальных приложений. Эта уникальная разработка позволяет передавать файлы с помощью простой последовательности быстро меняющихся КР-кодов через экран и камеру. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Механизм работы новой технологии основан на принципе передачи данных по оптическому каналу. При этом один смартфон непрерывно отображает на своем экране серию различных КР-кодов, а камера второго устройства сканирует их по очереди. После этого специальный программный алгоритм собирает полученные блоки и полностью восстанавливает исходный файл.

Фунтаин-коды и исправление ошибок

Важную роль в успешной работе системы играет технология, известная как фунтаин-коды. С ее помощью программа предотвращает потерю отдельных кадров. Даже если камера не успевает считать некоторые КР-коды, принимающее устройство имеет возможность полностью восстановить файл на основе оставшихся данных.

Каждый КР-код содержит не только полезную информацию, но и служебные данные. К ним относятся идентификатор передачи, номер блока, размер файла и контрольные параметры, необходимые для правильной сборки данных. Это обеспечивает стабильность процесса передачи.

Скорость передачи и перспективы

В процессе тестирования разработчик достиг скорости примерно 128 КБ/с, удерживая смартфоны руками. Было установлено, что если устройства зафиксированы неподвижно, скорость передачи данных возрастает до 186–190 КБ/с. Хотя эти показатели значительно ниже скорости Wi-Fi, Bluetooth или даже NFC, проект имеет свои уникальные преимущества.

Пока этот проект, распространяемый под лицензией МИТ, остается демонстрацией концепции. Автор отмечает, что хотя идея передачи данных через экран изучалась и ранее, он пришел к этому решению самостоятельно. В условиях, когда Wi-Fi и другие интерфейсы отключены или вовсе отсутствуют, этот метод может служить альтернативным каналом оптической связи.

QR-кодТехнологииСмартфонПередача данныхПрограммирование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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