Илия Топурия пообещал нокаутировать Джастина Гейджи в первые минуты боя

Для поклонников смешанных единоборств (ММА) приближается одно из самых захватывающих и долгожданных спортивных событий года. В то время как страсти вокруг противостояния в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом накаляются, словесные баталии между звездами легкого и полулегкого веса также достигли своего пика. В преддверии супертурнира «UFC Фридом 250» внимание общественности привлек жесткий словесный конфликт между одним из самых опасных и бескомпромиссных бойцов легкого веса Джастином Гейджи и непобежденным действующим чемпионом Илией Топурией.

Все началось со скандального интервью знаменитого «Хайлайта» — Джастина Гейджи. Опытный американский спортсмен твердо заявил, что, как только ступит в октагон, с первых же секунд попытается оказать на Топурию беспощадное и колоссальное давление, не давая сопернику перевести дух. После такого угрожающего заявления грузино-испанский чемпион по прозвищу «Эль-Матадор» ответил на слова оппонента крайне резко и хладнокровно.

Илия Топурия отметил, что его лишь радует высокая уверенность Гейджи в себе, и что эта тактика на самом деле сыграет ему на руку:

«Если Джастин действительно, как он обещает, с началом боя бросится вперед и будет действовать под постоянным давлением, он выполнит половину работы за меня. Это именно то, что мне нужно! Как только Гейджи без всякой тактики и защиты начнет идти прямо на меня, я отправлю его в глубокий нокаут уже на первой или, в крайнем случае, на второй минуте встречи. В этом у меня нет сомнений!», — открыто пригрозил сопернику Илия.

Стоит напомнить, что долгожданный центральный поединок между этими двумя грозными силами и личностями — Илией Топурией и Джастином Гейджи — состоится 15 июня этого года в рамках турнира «UFC Фридом 250», который пройдет за океаном. На данный момент Илия Топурия имеет абсолютный рекорд в мире ММА — 17 побед и ни одного поражения (17-0), в то время как на счету его соперника Джастина Гейджи 27 побед и 5 поражений (27-5). Эти цифры свидетельствуют о том, что в октагоне нас ждет по-настоящему кровавый и яростный бой.

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