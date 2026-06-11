Илия Топурия пообещал нокаутировать Джастина Гейджи в первые минуты боя

·18·Спорт
Илия Топурия пообещал нокаутировать Джастина Гейджи в первые минуты боя

Для поклонников смешанных единоборств (ММА) приближается одно из самых захватывающих и долгожданных спортивных событий года. В то время как страсти вокруг противостояния в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом накаляются, словесные баталии между звездами легкого и полулегкого веса также достигли своего пика. В преддверии супертурнира «UFC Фридом 250» внимание общественности привлек жесткий словесный конфликт между одним из самых опасных и бескомпромиссных бойцов легкого веса Джастином Гейджи и непобежденным действующим чемпионом Илией Топурией.

Все началось со скандального интервью знаменитого «Хайлайта» — Джастина Гейджи. Опытный американский спортсмен твердо заявил, что, как только ступит в октагон, с первых же секунд попытается оказать на Топурию беспощадное и колоссальное давление, не давая сопернику перевести дух. После такого угрожающего заявления грузино-испанский чемпион по прозвищу «Эль-Матадор» ответил на слова оппонента крайне резко и хладнокровно.

Илия Топурия отметил, что его лишь радует высокая уверенность Гейджи в себе, и что эта тактика на самом деле сыграет ему на руку:

«Если Джастин действительно, как он обещает, с началом боя бросится вперед и будет действовать под постоянным давлением, он выполнит половину работы за меня. Это именно то, что мне нужно! Как только Гейджи без всякой тактики и защиты начнет идти прямо на меня, я отправлю его в глубокий нокаут уже на первой или, в крайнем случае, на второй минуте встречи. В этом у меня нет сомнений!», — открыто пригрозил сопернику Илия.

Стоит напомнить, что долгожданный центральный поединок между этими двумя грозными силами и личностями — Илией Топурией и Джастином Гейджи — состоится 15 июня этого года в рамках турнира «UFC Фридом 250», который пройдет за океаном. На данный момент Илия Топурия имеет абсолютный рекорд в мире ММА — 17 побед и ни одного поражения (17-0), в то время как на счету его соперника Джастина Гейджи 27 побед и 5 поражений (27-5). Эти цифры свидетельствуют о том, что в октагоне нас ждет по-настоящему кровавый и яростный бой.

Следите за подробностями чемпионского боя между Илией Топурией и Джастином Гейджи, самыми горячими результатами турнира «UFC Фридом 250» и эксклюзивными материалами о мировом спорте вместе с нами на страницах Замин!

Илия ТопурияДжастин ГейджUFCАлекс ПейрейраСирил Гейн
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Льюис с юмором вспомнил о своем тюремном заключении перед боем под открытым небомЛьюис с юмором вспомнил о своем тюремном заключении перед боем под открытым небомСегодня, 12:48Алекс Перейра обратился ко всем бойцам тяжелого весаАлекс Перейра обратился ко всем бойцам тяжелого весаСегодня, 12:36Кайл Уокер объяснил, почему Джуд Беллингем должен быть в стартовом составеКайл Уокер объяснил, почему Джуд Беллингем должен быть в стартовом составеСегодня, 12:13Альфонсо Дэвис: легенда канадского футбола борется с травмой перед ЧМ-2026Альфонсо Дэвис: легенда канадского футбола борется с травмой перед ЧМ-2026Сегодня, 12:12ФИФА официально объявила размер компенсаций для клубовФИФА официально объявила размер компенсаций для клубовСегодня, 12:07Инфантино высказался о проблемах участников ЧМ-2026Инфантино высказался о проблемах участников ЧМ-2026Сегодня, 11:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана