Маркос Сенеси вызван в сборную Аргентины вместо травмированного Балерди

Защитник Маркос Сенеси, который должен присоединиться к «Тоттенхэму», был включен в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира вместо травмированного Леонардо Балерди. Универсальный центральный защитник отправился на тренировочный сбор в США, чтобы присоединиться к Лионелю Месси и другим партнерам по команде. Об этом сообщает Goal.com .

Поскольку Балерди получил серьезную мышечную травму правой ноги во время тренировки, главный тренер Лионель Скалони был вынужден внести неожиданные коррективы в планы на турнир. После товарищеского матча против Исландии тренер рассмотрел тактические варианты и остановил свой выбор именно на кандидатуре Сенеси. В настоящее время футболист направляется в лагерь в Канзас-Сити.

Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала официальное заявление по поводу состояния Балерди: «Защитник Леонардо Балерди получил травму камбаловидной мышцы правой ноги и не сможет принять участие в чемпионате мира». Лионель Скалони подчеркнул, что после контрольного матча выявил слабые места команды и не спешил с выбором замены.

Для 29-летнего Маркоса Сенеси последние сутки выдались насыщенными. Ранее футболист отклонил предложение сборной Италии, а с 1 июля он договорился о переходе в «Тоттенхэм» в качестве свободного агента. Теперь он укрепит оборонительную линию «Альбиселесте» вместе со своим будущим одноклубником Кристианом Ромеро.

Сборная Аргентины проводит заключительный этап подготовки перед первым матчем против Алжира, который состоится на следующей неделе. В группе Г подопечных Скалони, помимо Алжира, ждут встречи со сборными Австрии и Иордании. Новому дуэту защитников потребуется быстро найти взаимопонимание для успешного старта в турнире.