Участие Неймара на ЧМ под вопросом: когда вернется звезда Бразилии?

·50·Спорт
Участие Неймара на ЧМ под вопросом: когда вернется звезда Бразилии?

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит стартовый матч чемпионата мира против Марокко. Главный тренер команды Карло Анчелотти подтвердил, что футболист еще не полностью восстановился после травмы икроножной мышцы. Несмотря на то, что «Селесао» ожидают его на тренировках на следующей неделе, общее физическое состояние форварда вызывает опасения. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Неймар получил травму во время предтурнирного сбора. Хотя болельщики надеялись, что он успеет вернуться в строй к первой игре, Анчелотти на пресс-конференции развеял все сомнения. Сборная Бразилии вынуждена начать матч против одного из самых сложных соперников по группе без своего лучшего бомбардира в истории.

Согласно результатам медицинского обследования, у футболиста диагностировано повреждение мышцы второй степени. В настоящее время он проходит процесс восстановления по индивидуальной программе. Карло Анчелотти объяснил, почему не заменил травмированную звезду на другого здорового игрока: «Неймар включен в состав не только из-за своего технического мастерства, но и благодаря опыту и способности быть примером для молодых футболистов», — сказал итальянский специалист.

Как сообщает издание УОЛ, Неймар может пропустить не только игру с Марокко, но и другие матчи группового этапа. Врачи прогнозируют, что на его восстановление потребуется не менее 2-3 недель. Это ставит под вопрос его участие во втором туре против Гаити, который состоится 20 июня.

Тренерский штаб, учитывая историю травм Неймара, не намерен спешить с его выходом на поле. Учитывая, что в последний раз футболист принимал участие в официальном матче 17 мая, проблемы с игровой практикой и спортивной формой остаются серьезной головной болью для сборной Бразилии.

НеймарБразилияЧемпионат МираКарло АнчелоттиФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жозе Моуринью начал масштабную перестройку состава «Реал Мадрида»Жозе Моуринью начал масштабную перестройку состава «Реал Мадрида»Сегодня, 07:39Руй Кошта: Жозе Моуринью ушел бы, даже если бы Флорентино Перес проигралРуй Кошта: Жозе Моуринью ушел бы, даже если бы Флорентино Перес проигралСегодня, 07:36Кража на базе сборной Англии: бутсы Кейна и Беллингема украденыКража на базе сборной Англии: бутсы Кейна и Беллингема украденыСегодня, 07:35Сможет ли Флориан Вирц проявить себя в ЛиверпулеСможет ли Флориан Вирц проявить себя в ЛиверпулеСегодня, 07:16«Манчестер Сити» отказывается платить 120 миллионов фунтов за Эллиота Андерсона«Манчестер Сити» отказывается платить 120 миллионов фунтов за Эллиота АндерсонаСегодня, 06:59Криштиану Роналду развеял сомнения по поводу своей физической формыКриштиану Роналду развеял сомнения по поводу своей физической формыСегодня, 06:50
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе
Реал Мадрид принял окончательное решение по Килиан Мбаппе