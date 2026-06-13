Участие Неймара на ЧМ под вопросом: когда вернется звезда Бразилии?

Нападающий сборной Бразилии Неймар пропустит стартовый матч чемпионата мира против Марокко. Главный тренер команды Карло Анчелотти подтвердил, что футболист еще не полностью восстановился после травмы икроножной мышцы. Несмотря на то, что «Селесао» ожидают его на тренировках на следующей неделе, общее физическое состояние форварда вызывает опасения. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Неймар получил травму во время предтурнирного сбора. Хотя болельщики надеялись, что он успеет вернуться в строй к первой игре, Анчелотти на пресс-конференции развеял все сомнения. Сборная Бразилии вынуждена начать матч против одного из самых сложных соперников по группе без своего лучшего бомбардира в истории.

Согласно результатам медицинского обследования, у футболиста диагностировано повреждение мышцы второй степени. В настоящее время он проходит процесс восстановления по индивидуальной программе. Карло Анчелотти объяснил, почему не заменил травмированную звезду на другого здорового игрока: «Неймар включен в состав не только из-за своего технического мастерства, но и благодаря опыту и способности быть примером для молодых футболистов», — сказал итальянский специалист.

Как сообщает издание УОЛ, Неймар может пропустить не только игру с Марокко, но и другие матчи группового этапа. Врачи прогнозируют, что на его восстановление потребуется не менее 2-3 недель. Это ставит под вопрос его участие во втором туре против Гаити, который состоится 20 июня.

Тренерский штаб, учитывая историю травм Неймара, не намерен спешить с его выходом на поле. Учитывая, что в последний раз футболист принимал участие в официальном матче 17 мая, проблемы с игровой практикой и спортивной формой остаются серьезной головной болью для сборной Бразилии.