Кража на базе сборной Англии: бутсы Кейна и Беллингема украдены

·2·Спорт
Кража на базе сборной Англии: бутсы Кейна и Беллингема украдены

Подготовка сборной Англии к чемпионату мира столкнулась с неожиданными трудностями. Официальная экипировка команды под руководством Томаса Тухеля была украдена во время транспортировки. Среди пропавших вещей оказались игровые бутсы звездных футболистов Гарри Кейна и Джуда Беллингема. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Кража произошла во время переезда из лагеря в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) на базу Свопе Соккер Виллаге в штате Миссури. По имеющимся данным, в распоряжении команды остался всего один мяч для тренировок. Футбольная ассоциация начала экстренное расследование инцидента. Служба безопасности подозревает, что среди водителей логистической компании могут быть сообщники преступников.

Как сообщает издание Даилй Маил, список украденного инвентаря не ограничивается обувью. Были похищены высокотехнологичное аналитическое оборудование, тактические доски и даже столы для медицинского массажа. Этот инцидент серьезно нарушил планы тренерского штаба за несколько дней до матча открытия турнира.

Сборная Англии под руководством Томаса Тухеля завершила отборочный цикл с восемью победами подряд и восемью «сухими» матчами, показав выдающийся результат. Гарри Кейн, забивший 61 гол за сезон в составе «Баварии», прибыл на базу в отличной форме, однако теперь он и его товарищи по команде вынуждены отвлекаться на проблемы вне поля.

Сборная Англии начнет турнир в среду матчем против Хорватии. Команде, которая еще не забыла горечь поражения в полуфинале 2018 года, необходимо быстро восстановить концентрацию и восполнить нехватку инвентаря, чтобы успешно преодолеть групповой этап.

АнглияГарри КейнДжуд БеллингемТомас ТухельБавария
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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