Новая звезда в «Арсенале»? Интрига вокруг трансфера Хулиана Альвареса...
«Я не буду говорить об игроке, который не является членом нашего клуба. Сейчас я очень доволен нашим текущим составом. И, конечно, мы хотим, чтобы он стал еще сильнее, и мы активно работаем в этом направлении», — заявил Микель Артета (Goal.com).
Есть ли у «Арсенала» грандиозные планы на аргентинского нападающего? Могут ли лондонцы взбудоражить европейский рынок?
Потенциальная сделка между «Арсеналом» и «Атлетико» вызвала большой ажиотаж на трансферном рынке. Развязка интриги вокруг Хулиана Альвареса — в конце статьи!
Слова Артеты и официальная позиция
Микель Артета отказался говорить об игроке, не выступающем за «Арсенал».
Подчеркнул, что доволен имеющимся составом.
Информация, связанная с трансфером
«Арсенал» проявляет интерес к Хулиану Альваресу.
По данным СМИ, лондонцы готовы обменять его на Виктора Дьекереша с доплатой.
Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» за 75 млн евро (2024).
Статистика и финансовые аспекты
В сезоне 2025/2026: 49 матчей, 20 голов, 9 результативных передач.
Контракт действует до 2030 года.
Трансфермаркт оценивает стоимость Альвареса в 120 млн евро.
Стремление «Арсенала» усилить линию атаки может стать новой сенсацией на европейском трансферном рынке.
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