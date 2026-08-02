Новая звезда в «Арсенале»? Интрига вокруг трансфера Хулиана Альвареса...

«Я не буду говорить об игроке, который не является членом нашего клуба. Сейчас я очень доволен нашим текущим составом. И, конечно, мы хотим, чтобы он стал еще сильнее, и мы активно работаем в этом направлении», — заявил Микель Артета (Goal.com).

Есть ли у «Арсенала» грандиозные планы на аргентинского нападающего? Могут ли лондонцы взбудоражить европейский рынок?

Потенциальная сделка между «Арсеналом» и «Атлетико» вызвала большой ажиотаж на трансферном рынке. Развязка интриги вокруг Хулиана Альвареса — в конце статьи!

Слова Артеты и официальная позиция

Микель Артета отказался говорить об игроке, не выступающем за «Арсенал».

Подчеркнул, что доволен имеющимся составом.

Информация, связанная с трансфером

«Арсенал» проявляет интерес к Хулиану Альваресу.

По данным СМИ, лондонцы готовы обменять его на Виктора Дьекереша с доплатой.

Альварес перешел в «Атлетико» из «Манчестер Сити» за 75 млн евро (2024).

Статистика и финансовые аспекты

В сезоне 2025/2026: 49 матчей, 20 голов, 9 результативных передач.

Контракт действует до 2030 года.

Трансфермаркт оценивает стоимость Альвареса в 120 млн евро.

Стремление «Арсенала» усилить линию атаки может стать новой сенсацией на европейском трансферном рынке.

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