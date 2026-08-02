SpaceX выполнила 90-й запуск ракет Falcon в 2026 году

·47·Технологии
SpaceX выполнила 90-й запуск ракет Falcon в 2026 году

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в очередной раз продемонстрировала свое лидерство в сфере космических технологий. Как сообщает издание иксбт.ком, предприятие осуществило 90-й успешный пуск ракет семейства Falcon с начала 2026 года. Этот показатель является уникальным результатом, который пока не смогла повторить ни одна другая космическая агентура или частная компания в мире. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

В рамках очередной успешной миссии ракета-носитель Falcon 9 стартовала в космос с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. В результате полета на низкую околоземную орбиту были успешно выведены еще 24 спутника Starlink. Специалисты подтвердили, что все аппараты полностью готовы к работе на заданной орбите.

Новая вершина технологии повторного использования

Данный пуск имеет важное значение не только с количественной, но и с технологической точки зрения. Первая ступень ракеты под номером Б1081 использовалась рекордное количество раз — ровно в 26-й раз. Это демонстрирует высокую эффективность концепции многоразового использования, которая позволяет резко снизить затраты в аэрокосмической отрасли и увеличить частоту полетов.

После отделения первая ступень успешно приземлилась на автономную морскую платформу в Тихом океане под названием «Оф Курсе И Стилл Лове Ёу». Эта сложная инженерная операция стала визитной карточкой SpaceX, и ее успешное завершение каждый раз вновь доказывает надежность системы.

Быстрые темпы и планы на будущее

Согласно статистическим данным, из 90 полетов, выполненных за первые семь месяцев 2026 года, 89 пришлись на надежные ракеты Falcon 9. Также за этот период был успешно выполнен один запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy. Столь стремительные темпы позволяют компании расширять глобальную интернет-сеть и вовремя выполнять другие коммерческие заказы.

На сегодняшний день SpaceX занимает позиции, близкие к абсолютной монополии на рынке космических запусков. Последовательные и быстрые повторные пуски ракет компанией кардинально изменили стоимость выхода в космос по всему миру, заставляя другие государства и частные компании действовать более активно в этом направлении.

SpaceXFalcon 9StarlinkИлон МаскКосмос
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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