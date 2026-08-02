В Китае стартовали крупные проекты в сфере атомной энергетики стоимостью 25 миллиардов долларов

·103·Технологии
В Китае стартовали крупные проекты в сфере атомной энергетики стоимостью 25 миллиардов долларов

Правительство Китая официально одобрило строительство четырех новых атомных электростанций общей стоимостью более 25 миллиардов долларов. Эта масштабная инициатива предусматривает запуск восьми новых энергоблоков в стране, что откроет очередной этап расширения атомной энергетики в 2026 году и станет важным шагом в стратегии низкоуглеродной энергетики Китая. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в новый утвержденный список вошли 2-я очередь АЭС Джинкимен в провинции Чжэцзян, 3-я очередь АЭС Таипинглинг в провинции Гуандун, а также новые площадки для АЭС Жуангхе в провинции Ляонин и АЭС Лаиянг в провинции Шаньдун. Данные проекты являются частью долгосрочного плана, направленного на последовательное увеличение доли атомной генерации в стране.

Современные технологии и новые реакторы

В проекте АЭС Джинкимен планируется использовать модернизированные реакторы третьего поколения Хуалонг Оне Версион 2.0 отечественного производства. После завершения строительства эта станция будет включать в себя шесть энергоблоков и станет четвертой по величине базой атомной энергетики в городе Нинбо, причем в этом процессе также предусмотрено участие частного капитала.

Аналогичная технология Хуалонг Оне Версион 2.0 будет использоваться при строительстве АЭС Таипинглинг. Мощность каждого энергоблока на станции составит 1217 МВ, и ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию объем годового производства электроэнергии превысит 55 миллиардов кВ·х.

Крупнейшие стройки и планы на будущее

АЭС Лаиянг в Шаньдуне станет одной из крупнейших строек программы. На ее первых двух энергоблоках будут установлены реакторы третьего поколения Гуохе Оне — еще одна отечественная разработка, причем мощность каждого составит 1543 МВ.

Общая стоимость станции Лаиянг оценивается примерно в 18 миллиардов долларов. Ожидается, что после завершения строительства всех шести энергоблоков данный объект станет крупнейшей атомной электростанцией в Китае по установленной мощности и заложит основу для массового и стандартизированного строительства реакторов Гуохе Оне.

Одобрение данных проектов обеспечивает старт регулярной программы согласования нового атомного строительства в Китае на 2026 год. В 2022–2025 годах правительство ежегодно одобряло строительство не менее 10 новых реакторов.

Спираясь на китайские СМИ, можно сказать, что на сегодняшний день Китай занимает первое место в мире по действующим мощностям атомной энергетики и количеству строящихся реакторов. А новые инфраструктурные проекты остаются одним из крупнейших инвестиционных направлений в экономике страны.

КитайАЭСЯдерная энергетикаИнвестицииРеактор
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Алхимия КсКсИ века: в Китае создана технология превращения угля в графен и суперконденсаторыАлхимия КсКсИ века: в Китае создана технология превращения угля в графен и суперконденсаторыСегодня, 21:52В США могут запретить сетевые инверторы из КитаяВ США могут запретить сетевые инверторы из КитаяСегодня, 21:20В мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияВ мировой ИТ-индустрии набирают обороты массовые увольненияСегодня, 20:57Почему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаПочему приложения в App Store снова набирают популярность в эпоху искусственного интеллектаСегодня, 20:26Корейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовКорейские ученые создали материал, удваивающий срок службы литий-ионных аккумуляторовСегодня, 20:21Касио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьКасио Г-Шок Г-Стил: облегченный корпус и долгая автономностьСегодня, 19:51
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно