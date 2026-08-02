Йошко Гвардиол: Энцо Мареска — идеальный тренер для Манчестер Сити

·56·Спорт
Йошко Гвардиол: Энцо Мареска — идеальный тренер для Манчестер Сити

Как сообщает Goal.com, защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол назвал нового главного тренера Энцо Мареску «идеальным» кандидатом на замену Пепу Гвардиоле. Легендарный каталонский специалист покинул клуб после десятилетнего периода работы на стадионе Этихад, и на смену ему пришел итальянский тренер, перед которым стоит огромная ответственность. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Новая эпоха началась после яркого периода Пепа Гвардиолы, когда Энцо Мареска летом занял пост главного тренера. Первые впечатления команды от тренировок показывают, что игроки полностью поддерживают новое назначение.

Новый тактический подход и процесс адаптации

Хорватский футболист подчеркнул, что руководство клуба приняло полностью обоснованное решение, и отметил уникальные качества тренера. По словам Йошко Гвардиола, Энцо выбран на эту должность не случайно, и у него есть свои уникальные идеи.

«Уровень требований очень высок, и Энцо не случайно выбран на эту должность. Я думаю, что он качественный специалист, у него есть новые идеи, а также мы должны видеть, что именно нам нужно делать в плане стиля игры и тактики. Я считаю, что он идеальный кандидат, но для этого, конечно, потребуется время», — заявил защитник.

Тем не менее, хорватский футболист реально оценил сложность предстоящей задачи. Признав, что команде необходимо быстро адаптироваться к новому тактическому подходу, он отметил, что на данный момент состав укомплекрован не полностью из-за отпусков после чемпионата мира, однако тактический фундамент закладывается именно сейчас.

Особые взгляды Энцо Марески

Как известно, Энцо Мареска работал ассистентом Пепа Гвардиолы в команде, которая завоевала три трофея в сезоне 2022/23. Несмотря на это, 46-летний специалист сразу дал понять, что не собирается становиться простой копией своего наставника.

Он твердо намерен не просто сохранить текущее положение дел на стадионе Этихад, но и внедрить собственную философию. На официальной презентации Мареска заявил по этому поводу: «Могут быть некоторые схожие понятия, но каждый тренер уникален. Я думаю, что просто копировать работу других тренеров невозможно, это сложно. Я вижу футбол иначе, поэтому не верю в копирование».

По мнению Гвардиола, смена тренера — это непростой новый процесс, и главная задача футболистов заключается в том, чтобы как можно быстрее адаптироваться к новому главному тренеру и выполнять его указания до начала сезона.

Манчестер СитиЙошко ГвардиолЭнцо МарескаПеп ГвардиолаАнглийская Премьер-лига
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Jahongir Tursunov
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