Ханси Флик критически оценил дебют Карима Адейеми за Барселону

·107·Спорт
Ханси Флик критически оценил дебют Карима Адейеми за Барселону

Барселона главный тренер Ханси Флик не скрывал разочарования первым матчем новичка команды Карима Адейеми в составе клуба. После товарищеской встречи с английским Бирмингем Сити, завершившейся вничью со счетом 2:2, немецкий специалист дал жесткую оценку действиям соотечественника, однако подчеркнул, что по-прежнему верит в его потенциал. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Goal.com, в первом предсезонном товарищеском матче каталонского клуба все внимание было приковано именно к Кариму Адейеми. Однако новичок потерялся на поле и действовал пассивно на флангах. Более того, его потеря мяча привела к ошибке, стоявшей команде пропущенного гола.

Ошибки в дебюте и выводы тренера

Выступая на послематчевой пресс-конференции, Ханси Флик открыто заявил, что остался недоволен игрой футболиста. «Некоторые действия Карима получились не лучшим образом. Думаю, его потенциал намного выше того, что он показал, но он проводит в команде лишь первую неделю тренировок, и это нормальное явление», — сказал тренер.

Флик добавил, что на тренировках видел у Карима высокую скорость и отличные ударные навыки. Специалист выразил уверенность, что со временем футболист принесет большую пользу команде. Он также отметил, что Бирмингем Сити лучше готов к началу сезона физически.

Яркая игра молодежи

В то время как процесс адаптации некоторых игроков основного состава дается непросто, воспитанники академии Барселоны произвели на тренера положительное впечатление. Ханси Флик остался доволен выступлением молодежи, высоко оценив их действия на поле.

Героем встречи стал 18-летний египетский нападающий Хамза Абделькарим. Он оформил дубль и спас команду от поражения. Флик особо отметил трудолюбие и характер молодого форварда: «Он очень скромный, с прекрасным характером и всегда стремится показывать свою лучшую версию. Для нападающего главное — использовать появившийся шанс, и он справился с этой задачей».

По мнению тренера, такие успехи придадут молодому футболисту большой уверенности на предстоящие недели. Подчеркнув, что качество, интенсивность и атмосфера в команде делают работу с молодежью еще приятнее, Ханси Флик заявил о продолжении подготовки к сезону.

БарселонаХанси ФликКарим АдейемиХамза АбделькаримФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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