Дензел Думфрис высказался о своем дебюте за Реал Мадрид

·61·Спорт
Дензел Думфрис высказался о своем дебюте за Реал Мадрид

Нидерландский защитник Дензел Думфрис поделился впечатлениями после своего первого матча в составе «Реал Мадрида» и выразил гордость защищать цвета королевского клуба. Товарищеский матч против «Фиорентины», прошедший на арене «Вёртерзе-Штадион» в австрийском Клагенфурте, стал для футболиста первым испытанием в новой команде. Об этом сообщает Goal.com. сообщает Goal.com

Как сообщает Goal.com, опытный игрок сразу после перехода из «Интера» был включен главным тренером Жозе Моуринью в стартовый состав. Эта встреча стала одним из важных этапов подготовки команды к новому сезону, позволив протестировать физическое и тактическое состояние футболистов.

Новая позиция и требования тренера

По ходу матча Дензел Думфрис выполнял задачи, немного отличающиеся от его привычной позиции правого защитника, приняв участие в тактических экспериментах тренера. По его словам, играть в новой роли было непросто, однако он готов выполнять любые задачи на благо команды.

В интервью телеканалу Реалмадрид ТВ футболист отметил: «Я чувствовал себя хорошо и горжусь тем, что дебютировал за 'Реал Мадрид'. Это был потрясающий опыт, а теперь пришло время упорно работать ради еще больших матчей».

Потенциал команды и планы на будущее

В настоящее время команда проводит предсезонные сборы, что позволяет новичкам улучшить взаимопонимание со звездами основного состава. Думфрис особо подчеркнул высокий технический потенциал команды.

«Мы вместе всего неделю, и нам понадобится немного времени, чтобы сыграться. Предсезонка как раз для этого и нужна. Мастерство в команде очень высокое, и мы с нетерпением ждем предстоящих матчей», — добавил нидерландский футболист.

Реал МадридДензел ДумфрисЖозе МоуриньюФиорентинаТрансферы
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Jahongir Tursunov
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