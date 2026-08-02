Суперлига: Июл ойининг енг яксши мураббийи ким бо‘лади?
В Суперлиге идет борьба тренеров! ПФЛ объявила четырех кандидатов на звание лучшего по итогам июля. Борьба ожесточенная, а результаты очень интересные! Кто из наставников стал лучшим в июле, а какая команда забила больше всего голов?
В Узбекской Суперлиге каждый месяц разворачивается острая конкуренция среди тренеров. В июле четыре специалиста были признаны финалистами. Взгляните на упорную борьбу и результаты — кто станет победителем, узнаете в конце статьи!
Кандидаты и результаты
Миржалол Касымов (АГМК): 3 матча, 3 победы, разница мячей 9:4
Ислам Исмаилов («Нефтяник»): 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей 8:3
Вадим Абрамов («Динамо»): 3 матча, 3 победы, разница мячей 7:4
Рузикул Бердыев («Насаф»): 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей 5:2
Примечания
Команды Касымова и Абрамова выиграли все матчи.
Исмаилов и Бердыев записали на свой счет по две победы и одной ничьей.
Различия в игре команд в атаке и обороне сделали соперничество еще более захватывающим.
Интрига и прогнозы
Какой тренер станет лучшим по итогам месяца?
Учитывая разницу голов и результаты, предсказать победителя непросто.
А как вы думаете, кто из тренеров станет лучшим в июле? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями и футбольными фанатами в Telegram или других социальных сетях!
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