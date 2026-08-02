Суперлига: Июл ойининг енг яксши мураббийи ким бо‘лади?

·46·Спорт
Суперлига: Июл ойининг енг яксши мураббийи ким бо‘лади?

В Суперлиге идет борьба тренеров! ПФЛ объявила четырех кандидатов на звание лучшего по итогам июля. Борьба ожесточенная, а результаты очень интересные! Кто из наставников стал лучшим в июле, а какая команда забила больше всего голов?

В Узбекской Суперлиге каждый месяц разворачивается острая конкуренция среди тренеров. В июле четыре специалиста были признаны финалистами. Взгляните на упорную борьбу и результаты — кто станет победителем, узнаете в конце статьи!

Кандидаты и результаты

  • Миржалол Касымов (АГМК): 3 матча, 3 победы, разница мячей 9:4

  • Ислам Исмаилов («Нефтяник»): 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей 8:3

  • Вадим Абрамов («Динамо»): 3 матча, 3 победы, разница мячей 7:4

  • Рузикул Бердыев («Насаф»): 3 матча, 2 победы, 1 ничья, разница мячей 5:2

Суперлига: Июл ойининг енг яксши мураббийи ким бо‘лади?

Примечания

  • Команды Касымова и Абрамова выиграли все матчи.

  • Исмаилов и Бердыев записали на свой счет по две победы и одной ничьей.

  • Различия в игре команд в атаке и обороне сделали соперничество еще более захватывающим.

Интрига и прогнозы

  • Какой тренер станет лучшим по итогам месяца?

  • Учитывая разницу голов и результаты, предсказать победителя непросто.

А как вы думаете, кто из тренеров станет лучшим в июле? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями и футбольными фанатами в Telegram или других социальных сетях!

Мирджалол КасымовАГМКНефтчиДинамоНасаф
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Рандаль Коло Муани официально стал игроком ЮвентусаРандаль Коло Муани официально стал игроком ЮвентусаСегодня, 21:40Интер Майами активизировал борьбу за трансфер Кевина Де БрюйнеИнтер Майами активизировал борьбу за трансфер Кевина Де БрюйнеСегодня, 20:52Мохамед Салах может продолжить карьеру в Ла ЛигеМохамед Салах может продолжить карьеру в Ла ЛигеСегодня, 20:52ПСЖ предложил 33 миллиона евро Парме за Сиона СудзукиПСЖ предложил 33 миллиона евро Парме за Сиона СудзукиСегодня, 20:35Барселона готова к трансферу Феррана ТорресаБарселона готова к трансферу Феррана ТорресаСегодня, 20:18Состоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условиеСостоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условиеСегодня, 20:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов