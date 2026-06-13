Ньюкасл ищет вратаря: Джеймс Траффорд снова в центре внимания

·33·Спорт
Ньюкасл ищет вратаря: Джеймс Траффорд снова в центре внимания

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау возобновил интерес к голкиперу «Манчестер Сити» Джеймсу Траффорду в рамках плана по обновлению вратарской линии. Не сумев подписать игрока сборной Англии прошлым летом, «сороки» готовят новое предложение для футболиста, который не получает достаточно игровой практики на «Этихад Стэдиум». Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По данным The Athletic, руководство «Ньюкасла» уже связалось с «Манчестер Сити», чтобы обозначить намерение приобрести Траффорда. 23-летний вратарь перебрался в Манчестер из «Бернли» в прошлом сезоне, однако провел всего 17 матчей во всех турнирах. В связи с этим игрок готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в другом клубе.

Траффорд изначально переходил в «Манчестер» с обещанием стать основным вратарем под руководством Пепа Гвардиолы. Однако после того, как гигант Английской Премьер-лиги неожиданно подписал Джанлуиджи Доннарумму, английский голкипер оказался на скамейке запасных. Поскольку сейчас он находится в расположении сборной, окончательное решение о своем будущем он примет после завершения турнира.

Эдди Хау активно работает над усилением оборонительной линии. Команда уже подписала 20-летнего Эвена Жауэна из «Реймса». Если трансфер Траффорда состоится, это может означать, что для нынешнего первого номера команды Ника Поупа пришло время уходить. «Ньюкасл» планирует завершить сделку до начала предсезонной подготовки.

В данный момент Джеймс Траффорд находится в США в составе сборной Англии под руководством Томаса Тухеля. Он включен в заявку на чемпионат мира вместе с Джорданом Пикфордом и Дином Хендерсоном. «Ньюкасл» пытается ускорить переговоры, чтобы не терять время, иначе клуб будет вынужден рассмотреть другие кандидатуры.

НьюкаслМанчестер СитиДжеймс ТраффордТрансферыАнглийская Премьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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