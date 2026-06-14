Сборная Катара набрала 1 очко в матче со Швейцарией (видео)

·39·Спорт
Сборная Катара набрала 1 очко в матче со Швейцарией (видео)

На великолепных зеленых полях за океаном продолжается серия напряженных и неожиданных матчей в рамках Чемпионата мира по футболу 2026 года. В очередном поединке 1-го тура группы «Б» один из сильных представителей Азии — национальная сборная Катара — встретилась с опытным европейским грандом, сборной Швейцарии. Несмотря на то, что европейские футболисты владели явным тактическим и физическим преимуществом, создавая серию опасных моментов, подопечные Хулена Лопетеги проявили настоящий характер.

Бросив все силы в атаку в концовке встречи, катарские мастера кожаного мяча поразили ворота соперника и драматично ушли от поражения.

Первое очко в истории мундиалей и феномен Лопетеги

Этот боевой ничейный результат стал поистине историческим событием для катарских болельщиков, с нетерпением ожидавших окончания матча. Ведь сборная Катара впервые в своей истории сумела официально набрать очки в финальной стадии Чемпионата мира.

Стоит отметить, что этот престижный турнир, принимаемый США, Канадой и Мексикой, является вторым мундиалем в истории футбола Катара. Ранее, на мировом первенстве 2022 года, они как организаторы соревнований получили путевку автоматически, без отбора, и проиграли все матчи в группе. В этот раз под руководством опытного специалиста Хулена Лопетеги команда показала, что обрела новый облик.

С помощью следующей специальной аналитической таблицы вы можете ознакомиться с общим положением в группе «Б» после 1-го тура и календарем предстоящих матчей команд:

Статус группы и тура

Команды

Результат

Очки всех команд в группе

Календарь матчей 2-го тура

Решающие матчи 3-го тура

Группа «Б», 1-й тур

КатарШвейцария

Ничья


(Гол на последних минутах)

У всех по 1 очку


(Абсолютное равенство)

Швейцария — Босния (18 июня)


Катар — Канада (19 июня)

Катар — Босния (24 июня)


Швейцария — Канада (24 июня)

Группа «Б», 1-й тур

Канада — Босния

1 : 1

Интрига в группе «Б» накаляется: абсолютное равенство в квартете!

После этой драматичной ничьей сборные Катара и Швейцарии записали на свой счет по 1 очку. Интересно, что в матче открытия этой группы одна из стран-хозяек чемпионата, Канада, и сборная Боснии и Герцеговины также разошлись миром со счетом 1:1. В результате, по итогам первого тура, все 4 представителя группы «Б» имеют одинаковое количество очков — по 1. Это говорит о том, что борьба за путевку в следующий этап станет еще более ожесточенной и интересной.

Календарь предстоящих жарких матчей: Теперь национальная сборная Катара под руководством Хулена Лопетеги в рамках 2-го тура 19 июня встретится с хозяевами турнира — Канадой. В последнем, 3-м туре группового этапа, 24 июня они померяются силами с представителями Боснии и Герцеговины. Сборная Швейцарии, в свою очередь, сначала 18 июня сыграет с Боснией, а затем 24 июня выйдет на поле против сборной Канады.

Следите за самыми жаркими и драматичными матчами Чемпионата мира, историческими шагами азиатских команд на мундиале, аналитикой встреч и самыми достоверными новостями из мира спорта вместе с нами на страницах Замин!

КатарШвейцарияХулен ЛопетегиЧемпионат мира по футболуКанада
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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