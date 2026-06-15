Килиан Мбаппе и статус «главного героя»: Франк Лебёф о французской звезде

·19·Спорт
Килиан Мбаппе и статус «главного героя»: Франк Лебёф о французской звезде

Франк Лебёф, выигравший чемпионат мира в 1998 году в составе сборной Франции, поделился своими мыслями о Килиане Мбаппе. По его словам, нападающий «Реал Мадрида» обладает энергией «главного героя», как Лионель Месси и Криштиану Роналду, но при этом начинает осознавать важность командной игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Килиан Мбаппе с первых лет своей профессиональной карьеры признавался будущей звездой мирового футбола. После дебюта в «Монако» он стал чемпионом мира с Францией в 2018 году, а на мундиале в Катаре, оформив хет-трик в финале, еще раз доказал свой феноменальный талант. В интервью Goal.com Лебёф отметил, что Мбаппе с восьми лет готовили к тому, чтобы стать лучшим.

Баланс индивидуализма и командного духа

По мнению Лебёфа, Мбаппе привык долгое время находиться в центре внимания. Хотя эта черта ставит его в один ряд с такими великими игроками, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, в современном футболе одного индивидуального мастерства недостаточно для успеха. Бывший защитник объяснил важность командного духа на примере «Реал Мадрида».

«Мы в последнее время поняли, что футбол — это командная игра, и звездой должна быть не личность, а сама команда. Например, в таких клубах, как «Ливерпуль» или «Пари Сен-Жермен», всё основано на совместной игре. «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов побеждал в сложных ситуациях против «Манчестер Сити», «Челси» или «ПСЖ» именно благодаря командному духу», — говорит Лебёф.

Специалист подчеркнул, что таким звездам, как Килиан Мбаппе, может быть трудно адаптироваться к системе командной игры. Основная причина этого — спешка в современном футбольном мире и чрезмерное внимание к индивидуальным наградам, в частности к «Золотому мячу». Лебёф добавил, что в его время такие награды не имели столь большого значения.

Будущее Мбаппе и новые вызовы

Сейчас Мбаппе, выступающий за «Реал Мадрид» в статусе «галактико», должен стать ключевой фигурой не только в Ла Лиге, но и на чемпионате мира 2026 года. Он покинул Францию как лучший бомбардир в истории «Пари Сен-Жермен» и открыл новую главу в Испании. По мнению Лебёфа, нападающему теперь нужно загрузить в свой «компьютер» программу командной игры.

Также бывший футболист остановился на том, что Мбаппе в будущем может появиться в Английской Премьер-лиге. Хотя сейчас он счастлив в Мадриде, его талант и амбиции способны стать главной темой в любой лиге. Самое главное — чтобы футболист смог гармонично сочетать свои индивидуальные достижения с интересами команды.

В заключение можно сказать, что Килиан Мбаппе выходит на новый уровень не только в плане забивания голов, но и в лидерстве на поле. Его наследование пути Лионеля Месси и Криштиану Роналду не вызывает сомнений, однако истинное величие достигается только через командные успехи.

Килиан МбаппеРеал МадридФранк ЛебёфЛионель МессиКриштиану Роналду
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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