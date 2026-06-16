Сборная Уругвая прошла жесткий досмотр в аэропорту США

·31·Спорт
Сборная Уругвая прошла жесткий досмотр в аэропорту США

Престижный чемпионат мира по футболу 2026 года, который принимает Северная Америка, продолжает привлекать внимание мирового спортивного сообщества не только напряженными баталиями на полях, но и интересными, неожиданными событиями вокруг него. На этот раз чрезмерная строгость организаторов и систем безопасности привела к серьезным испытаниям для одного из сильнейших грандов Южной Америки — национальной сборной Уругвая. Прибыв за океан перед дебютным матчем на Мундиале, уругвайские звезды сразу после приземления на землю США столкнулись с неожиданным и крайне тщательным контролем со стороны местной таможни и службы безопасности.

Контроль с помощью специальных собак и порядок в аэропорту

По требованию сотрудников службы безопасности аэропорта все известные футболисты и члены тренерского штаба сборной Уругвая были вынуждены выстроиться в очередь в специальном коридоре контроля. Весь их личный багаж, спортивные сумки и чемоданы были последовательно разложены на полу. После этого сотрудники местных правоохранительных органов в сопровождении специально обученных служебных собак детально и очень скрупулезно осмотрели каждую единицу багажа.

Этот необычный и психологически напряженный процесс был организован сразу после приземления самолета сборной Уругвая в аэропорту США. Примечательно, что именно в этом городе и на этом стадионе была запланирована первая официальная игра команды на нынешнем чемпионате мира.

Однако трудности латиноамериканцев в поездке не ограничились только таможенным досмотром. Во время перелета за океан сборная также столкнулась с серьезными техническими проблемами, связанными с воздушным пространством. Сообщается, что самолет вылетел с задержкой на несколько часов. Представители Федерации футбола Уругвая с сожалением сообщили СМИ, что официальное разрешение, необходимое для входа в воздушное пространство США, не было предоставлено вовремя. Основной причиной стала неоправданная задержка процесса запроса соответствующих документов со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) для вылета с территории Мексики.

В следующей таблице официального спортивного и организационного анализа вы можете подробно ознакомиться с положением сборной Уругвая в группе «Х», календарем игр на ЧМ-2026 и сравнением инцидентов с безопасностью в США:

Группа турнира и статус участника

Результат 1-го тура и место проведения

Будущий соперник во 2-м туре и дата

Решающий матч 3-го тура и дата

Первая команда, подвергшаяся жесткой проверке на территории США

Основной метод контроля безопасности

Группа «Х»


(Сборная Уругвая)

1:1 (Ничья)


Против Саудовской Аравии, Майами (стадион «Хард Рок»)

Кабо-Верде


(22 июня)

Испания


(27 июня)

Сборная Узбекистана


(Шумиха в социальных сетях)

Специально обученные служебные собаки и полный досмотр багажа

Драматическая ничья в Майами и знакомая картина

Несмотря на утомительное путешествие и психологическое давление, сборная Уругвая успешно провела свой первый матч на турнире. Встреча между сборными Саудовской Аравии и Уругвая в рамках первого тура квартета «Х» состоялась в ночь с 15 на 16 июня на великолепном стадионе «Хард Рок» в прекрасном городе Майами, штат Флорида. В этом интересном и насыщенном борьбой противостоянии победитель не определился, и игра завершилась боевой ничьей со счетом 1:1.

В рамках группового этапа представителей Латинской Америки ждут еще два крайне важных и решающих матча. Сначала 22 июня они выйдут на поле против сборной Кабо-Верде (2-й тур), а заключительную игру в группе проведут 27 июня против европейского гранда — сборной Испании (3-й тур).

Знакомая ситуация для узбекистанских болельщиков:

Напомним, что матчи этого чемпионата мира проходят с 11 июня по 19 июля в трех крупных государствах — США, Канаде и Мексике. Примечательно и болезненно для нас то, что первой командой, для которой при пересечении границы США был организован столь же жесткий и серьезный досмотр, стала именно наша национальная сборная Узбекистана команда. Тогда подобное отношение к нашим соотечественникам вызвало огромное недовольство и бурные дискуссии среди узбекских болельщиков и международных экспертов в социальных сетях. Очевидно, что хозяева за океаном не делают никаких исключений в вопросах безопасности даже для мировых грандов.

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УругвайСШАЧМ-2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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