Неймар возвращается в строй: Карло Анчелотти порадовал болельщиков сборной Бразилии

·2·Спорт
Неймар возвращается в строй: Карло Анчелотти порадовал болельщиков сборной Бразилии

Звездный нападающий сборной Бразилии Неймар восстановился после травмы и готов вернуться на поле. Главный тренер команды Карло Анчелотти официально подтвердил, что здоровье опытного футболиста восстановлено и он сможет принять участие в решающем матче группового этапа. Ожидается, что эта новость станет важным стимулом для «Селесао» на турнире, который проходит на полях Северной Америки. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По имеющимся данным, 34-летний Неймар пропустил первые две игры группового этапа из-за повреждения мышц голени. Хотя он присутствовал на скамейке запасных в первом туре против Марокко, тренерский штаб решил не рисковать и не выпускать его на поле. Теперь процесс восстановления успешно завершен, и футболист присоединяется к общим тренировкам.

Изменения в составе и матч против Шотландии

Как сообщает Goal.com, Карло Анчелотти на пресс-конференции после победы над Гаити остановился на состоянии Неймара. «Неймар завтра будет заниматься индивидуально, а с понедельника — вместе с командой. Он будет готов к игре против Шотландии», — заявил итальянский специалист. Это очень своевременно для Бразилии, так как команда еще не полностью решила вопрос с выходом из группы.

Возвращение Неймара происходит на фоне неожиданной потери. В матче с Гаити (3:0) еще один ведущий нападающий, Рафинья, получил травму и был вынужден покинуть поле. По предварительным данным, у него повреждены связки ниже колена. Анчелотти отметил, что по состоянию Рафиньи будут проведены дополнительные медицинские обследования, и только после этого станет известно его будущее на турнире.

Сборная Бразилии начала турнир несколько слабее, чем ожидалось. После ничьей 1:1 с Марокко команде была жизненно необходима победа для гарантии выхода в плей-офф. Уверенная победа над Гаити несколько облегчила ситуацию, однако матч со Шотландией определит итоговое место в группе.

Для любителей футбола матчи с участием Неймара всегда вызывают огромный интерес. Возвращение бразильской звезды, несомненно, повысит зрелищность турнира. Неймар является ключевой фигурой не только в организации атак, но и в поднятии морального духа команды. Его опыт будет очень полезен для «Селесао» перед стартами плей-офф.

В настоящее время сборная Бразилии стремится укрепить свои позиции в группе «C». Выход Неймара на поле в матче против Шотландии, скорее всего, решит проблемы в линии нападения и выведет атакующий потенциал команды на новый уровень.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиФутболСелесао
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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