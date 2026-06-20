Чалханоглу: «Возможно, это мой последний чемпионат мира, футбол бывает очень жестоким»

Поражение от Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа ЧМ-2026 стало тяжелым ударом для сборной Турции. Стало очевидно, что независимо от результата матча в последнем туре против хозяев турнира, сборной США, турки не смогут подняться выше четвертого места в группе и досрочно покинут турнир.

После тренера Винченцо Монтеллы и молодого таланта Арды Гюлера, капитан сборной, полузащитник клуба «Интер» Хакан Чалханоглу также поделился своими горькими и эмоциональными мыслями об этой неудаче.

«Сейчас трудно подобрать слова» — слова капитана

Самый опытный и ведущий игрок сборной так описал ситуацию на поле и психологическое состояние команды:

«Сейчас трудно подобрать слова. Это очень тяжело. В обеих играх я перепробовал всё. Мы били — не получалось. Старались — результата не было. Настоящее невезение. А они забили с первого же удара. Все расстроены, в подавленном состоянии. Мы боролись, но ничего не вышло. Это стало полезным опытом для всех».

3 важных момента из заявления Хакана Чалханоглу

В своем выступлении капитан коснулся не только сегодняшнего поражения, но и будущего команды, а также своей судьбы в национальной сборной:

Последний чемпионат мира: Учитывая свой возраст, Чалханоглу признал очень болезненную правду своей карьеры: «Наша команда молода, впереди еще много турниров. Но, возможно, это мой последний чемпионат мира».

Гордость и опыт: Несмотря на поражение, Хакан призвал команду не ломаться морально: «Мы должны гордиться собой, потому что выйти на чемпионат мира непросто. А покидать турнир всегда тяжело».

Жестокий закон футбола: Несмотря на доминирование над соперниками в обеих играх, простая ошибка обошлась слишком дорого: «Футбол бывает жестоким. Мы должны извлечь из этого урок. Мы снова проиграли матч из-за одного единственного удара».

Последний бой: борьба за престиж

Хотя для сборной Турции турнир ЧМ-2026 фактически завершен, впереди ждет матч 3-го тура против сборной США. Команда под руководством Хакана Чалханоглу выйдет на поле в этом поединке ради своего престижа и ради турецких болельщиков, прилетевших поддержать их издалека.

Крупные турниры всегда полны неожиданных драм, и мы надеемся, что эта неудача станет фундаментом для будущих побед молодого поколения Турции. Следите за дневником Мундиаля вместе с нами!