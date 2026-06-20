Трансферная бомба «Фенербахче»: Эльдор — главная цель стамбульского гранда

·58·Спорт
Трансферная бомба «Фенербахче»: Эльдор — главная цель стамбульского гранда

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов смог превратить свой дебютный сезон в турецкой Суперлиге в настоящий бенефис. После феноменальной игры и голевого мастерства в составе «Истанбул Башакшехир», 30-летний нападающий оказался в центре внимания одного из самых могущественных грандов Турции — «Фенербахче».

Авторитетное Споркс.ком издание сообщает, что «желто-синие» начали официальные и практические действия по привлечению нашего соотечественника в свои ряды.

Эльдор Шомуродов: «Магический сезон» в «Башакшехире»

Перейдя в Турцию после пяти лет карьеры в итальянской Серии А, Шомуродов за короткое время стал одним из самых опасных оружий местного чемпионата:

  • Количество голов: Забив в ворота соперников по Суперлиге 22 гола он стал абсолютным бомбардиром сезона.

  • Командный результат: Голы Эльдора вывели «Истанбул Башакшехир» под руководством Нури Шахина на 5-е место в турнирной таблице и обеспечили команде путевку в Лигу конференций УЕФА.

План «Фенербахче»: почему именно Шомуродов?

Спортивный департамент стамбульского гранда представил руководству клуба полный и положительный отчет по узбекистанскому форварду. Клуб рассматривает Эльдора не просто как обычный трансфер, а как «отдельный проект» в рамках развития состава.

Ключевые моменты из трансферного отчета:

Руководство «Фенербахче» намерено завершить трансфер Шомуродова независимо от того, какие изменения произойдут в линии нападения (уход или пребывание других форвардов). Универсальность футболиста — способность одинаково эффективно играть не только в центре атаки, но и на флангах, а также в роли атакующего полузащитника — указана как основная причина этого трансфера.

Практические шаги под руководством Огуза Четина

Процесс трансфера лично контролирует спортивный директор «Фенербахче» Огуз Четин Группа скаутов под его руководством завершает формирование первого официального предложения, которое будет направлено в клуб «Башакшехир». Ожидается, что в ближайшее время между двумя стамбульскими клубами начнутся официальные переговоры.

Огромные амбиции гранда: 12-летний перерыв и Лига чемпионов УЕФА

Столь серьезный интерес «Фенербахче» к Шомуродову не случаен. Перед новым сезоном клуб поставил перед собой максимальные задачи:

  1. Прекращение «засухи» чемпионских титулов: В прошлом сезоне команда уступила чемпионство «Галатасараю» в уже ставшем традиционным противостоянии. Клуб скучает по золотым медалям Суперлиги на протяжении целых 12 лет.

  2. Лига чемпионов УЕФА (ЛЧ): В новом сезоне команда примет участие в самом престижном турнире Европы. Чтобы выдержать жесткий график и высокое давление ЛЧ, наличие в составе таких опытных и борющихся игроков, как Эльдор, необходимо как воздух.

Если этот трансфер состоится, в карьере Эльдора Шомуродова откроется новая и очень престижная страница. Желаем нашему соотечественнику удачи в предстоящем трансферном окне и на пути в Лигу чемпионов! Следите за самыми горячими новостями футбольного мира вместе с нами.

Элдор ШомуродовФенербахчеИстанбул Башакшехир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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