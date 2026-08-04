Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в США

Опытный полузащитник Кевин Де Брёйне, проведший в составе Наполи всего один сезон, может продолжить карьеру в Северной Америке. По данным издания Фичаджес, 35-летний бельгиец всерьёз рассматривает вариант покинуть итальянский клуб в ходе летнего трансферного окна. Его услугами интересуются представители американской Маджор Леагуе Соккер. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя контракт футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, стороны готовы летом расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Руководство итальянской команды не возражает против ухода полузащитника, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков состава. Это позволит клубу снизить финансовую нагрузку.

Борьба клубов США и позиция «Интер Майами»

В последние месяцы в прессе появлялось множество сообщений о возможном переходе Кевина Де Брёйне в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Однако, по информации GOAL.ком, клуб из Флориды не ведёт борьбу за футболиста. Руководство команды не проводило переговоров с его представителями и не намерено в ближайшее время начинать работу над трансфером.

Тем не менее вариант с переездом в чемпионат США по-прежнему остаётся возможным. В настоящее время клубы «Чикаго Файр» и «Сан-Диего» проявляют активность, чтобы заполучить опытного плеймейкера. В частности, «Чикаго Файр» пытался подписать футболиста сразу после завершения его карьеры в Англии, однако тогда опытный хавбек выбрал Италию.

Сложный сезон в Неаполе и планы на будущее

Напомним, Кевин Де Брёйне присоединился к «Наполи» летом 2025 года на правах свободного агента, завершив десятилетний яркий период карьеры в «Манчестер Сити». Ещё до переезда в Италию он рассматривал варианты в MLS, но в итоге подписал с неаполитанцами двухлетний контракт.

Однако дебютный сезон в Италии сложился для футболиста не лучшим образом. Из-за мышечных травм его игровая практика резко сократилась. Несмотря на то что в 13 из 18 матчей Серии А он выходил в стартовом составе, ему удалось забить 5 голов и отдать 2 результативные передачи.

Теперь окончательное решение Кевина Де Брёйне будет зависеть от финансовых условий и серьёзности спортивного проекта, который ему предложат. «Наполи» готов рассмотреть вариант расставания с ветераном, если получит достойное предложение по трансферной стоимости.