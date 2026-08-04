Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в США

·42·Спорт
Кевин Де Брёйне может продолжить карьеру в США

Опытный полузащитник Кевин Де Брёйне, проведший в составе Наполи всего один сезон, может продолжить карьеру в Северной Америке. По данным издания Фичаджес, 35-летний бельгиец всерьёз рассматривает вариант покинуть итальянский клуб в ходе летнего трансферного окна. Его услугами интересуются представители американской Маджор Леагуе Соккер. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя контракт футболиста с неаполитанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года, стороны готовы летом расторгнуть соглашение по взаимному согласию. Руководство итальянской команды не возражает против ухода полузащитника, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков состава. Это позволит клубу снизить финансовую нагрузку.

Борьба клубов США и позиция «Интер Майами»

В последние месяцы в прессе появлялось множество сообщений о возможном переходе Кевина Де Брёйне в «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Однако, по информации GOAL.ком, клуб из Флориды не ведёт борьбу за футболиста. Руководство команды не проводило переговоров с его представителями и не намерено в ближайшее время начинать работу над трансфером.

Тем не менее вариант с переездом в чемпионат США по-прежнему остаётся возможным. В настоящее время клубы «Чикаго Файр» и «Сан-Диего» проявляют активность, чтобы заполучить опытного плеймейкера. В частности, «Чикаго Файр» пытался подписать футболиста сразу после завершения его карьеры в Англии, однако тогда опытный хавбек выбрал Италию.

Сложный сезон в Неаполе и планы на будущее

Напомним, Кевин Де Брёйне присоединился к «Наполи» летом 2025 года на правах свободного агента, завершив десятилетний яркий период карьеры в «Манчестер Сити». Ещё до переезда в Италию он рассматривал варианты в MLS, но в итоге подписал с неаполитанцами двухлетний контракт.

Однако дебютный сезон в Италии сложился для футболиста не лучшим образом. Из-за мышечных травм его игровая практика резко сократилась. Несмотря на то что в 13 из 18 матчей Серии А он выходил в стартовом составе, ему удалось забить 5 голов и отдать 2 результативные передачи.

Теперь окончательное решение Кевина Де Брёйне будет зависеть от финансовых условий и серьёзности спортивного проекта, который ему предложат. «Наполи» готов рассмотреть вариант расставания с ветераном, если получит достойное предложение по трансферной стоимости.

Кевин Де БрёйнеНаполиMLSТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов