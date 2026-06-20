Лидс Юнайтед хочет подписать экс-звезду сборной Германии Юлиана Брандта

·29·Спорт
Лидс Юнайтед хочет подписать экс-звезду сборной Германии Юлиана Брандта

Английский клуб «Лидс Юнайтед» планирует значительно усилить свой состав в летнее трансферное окно. Команда обратила внимание на опытного полузащитника, бывшего игрока сборной Германии Юлиана Брандта. Футболист, чей контракт с «Боруссией Дортмунд» подошел к концу, сейчас имеет статус свободного агента, что делает этот трансфер финансово очень выгодным для «Лидса». Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания Goal.com, 30-летний Брандт на протяжении семи сезонов демонстрировал стабильную игру в составе «Боруссии Дортмунд». Он был приобретен из «Байера Леверкузен» в 2019 году за 25 миллионов евро. Теперь у него есть возможность продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. «Лидс Юнайтед» после неудачного выступления в прошлом сезоне стремится укрепить состав опытными исполнителями.

Большой опыт и универсальность

Юлиан Брандт считается футболистом с высокой репутацией в европейском футболе. Он провел более 380 матчей в немецкой Бундеслиге и более 80 игр в Лиге чемпионов. Его статистика в «Дортмунде» также впечатляет: в 307 матчах он забил 57 голов и отдал 70 голевых передач. Такие показатели, несомненно, станут важным фактором в повышении атакующего потенциала «Лидса».

Одним из главных преимуществ футболиста является его универсальность. Брандт может эффективно действовать не только в роли атакующего полузащитника, но и в центре поля или на флангах. Эта особенность дает тренерскому штабу широкие возможности при изменении тактических схем. Именно из-за этих качеств руководство «Лидса» определило немецкого футболиста в качестве основной цели.

Конкуренция и другие кандидаты

Однако «Лидс Юнайтед» не одинок в борьбе за Юлиана Брандта. По сообщениям, интерес к футболисту проявляет как минимум один клуб, участвующий в Лиге чемпионов. Статус свободного агента еще больше повышает его привлекательность на трансферном рынке, так как клубам не нужно платить сумму трансфера, достаточно договориться только по зарплате.

«Лидс Юнайтед» не намерен ограничиваться только Брандтом. Скауты клуба также следят за молодыми талантами, такими как игрок сборной Северной Ирландии Шей Чарльз. Перед новым сезоном команда стремится сбалансировать состав, объединив опытных и перспективных футболистов. Приход Брандта станет свидетельством высоких амбиций клуба.

Лидс ЮнайтедБоруссия ДортмундЮлиан БрандтТрансферыФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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