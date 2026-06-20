Алжир подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Споры вокруг матча Аргентины и Алжира (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира вышли за пределы поля. Федерация футбола Алжира выразила категорическое недовольство судейством и направила официальную жалобу в ФИФА.

По мнению представителей Африки, известный главный арбитр Шимон Марсиняк в течение игры неправильно оценивал дисциплинарные нарушения и проявлял предвзятость в пользу соперника.

Преступление и наказание: претензии алжирской стороны

ТСА согласно сообщению издания, футбольные функционеры Алжира считают, что два звездных футболиста сборной Аргентины должны были быть удалены с поля (получить красную карточку):

Эпизод с Лионелем Месси: Месси в ходе игры грубо нарушил правила в отношении алжирского защитника Айссе Манди, однако главный арбитр не принял в этой ситуации решительных мер.

Эпизод с Алексисом МакАллистером: Утверждается, что МакАллистер намеренно ударил локтем полузащитника соперника Ибрагима Мазу при столкновении. Судьи оставили и эту ситуацию без внимания.

Результат матча и календарь следующего тура

Несмотря на продолжающиеся внеполевые протесты, спор завершился крупной победой сборной Аргентины со счетом 3:0. Следующие шаги и календарь команд в группе выглядят следующим образом:

Команда Результат 1-го тура Соперник во 2-м туре Цель и задача Аргентина 3 : 0 (Победа) Австрия Досрочно обеспечить выход в плей-офф Алжир 0 : 3 (Поражение) Иордания Только победа для сохранения шансов на ЧМ

Объективная оценка ситуации:

В международной практике ФИФА обычно не отменяет дисциплинарные решения, принятые главным арбитром на поле (если нет грубой технической ошибки в правилах игры), и не пересматривает результат матча. Поэтому сборной Алжира, ожидая ответа на жалобу, следует сосредоточить все внимание на предстоящем решающем матче против Иордании. Следим за дневником турнира!