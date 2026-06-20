Алжир подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

·55·Спорт
Алжир подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной

Споры вокруг матча Аргентины и Алжира (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира вышли за пределы поля. Федерация футбола Алжира выразила категорическое недовольство судейством и направила официальную жалобу в ФИФА.

По мнению представителей Африки, известный главный арбитр Шимон Марсиняк в течение игры неправильно оценивал дисциплинарные нарушения и проявлял предвзятость в пользу соперника.

Преступление и наказание: претензии алжирской стороны

ТСА согласно сообщению издания, футбольные функционеры Алжира считают, что два звездных футболиста сборной Аргентины должны были быть удалены с поля (получить красную карточку):

  • Эпизод с Лионелем Месси: Месси в ходе игры грубо нарушил правила в отношении алжирского защитника Айссе Манди, однако главный арбитр не принял в этой ситуации решительных мер.

  • Эпизод с Алексисом МакАллистером: Утверждается, что МакАллистер намеренно ударил локтем полузащитника соперника Ибрагима Мазу при столкновении. Судьи оставили и эту ситуацию без внимания.

Результат матча и календарь следующего тура

Несмотря на продолжающиеся внеполевые протесты, спор завершился крупной победой сборной Аргентины со счетом 3:0. Следующие шаги и календарь команд в группе выглядят следующим образом:

Команда

Результат 1-го тура

Соперник во 2-м туре

Цель и задача

Аргентина

3 : 0 (Победа)

Австрия

Досрочно обеспечить выход в плей-офф

Алжир

0 : 3 (Поражение)

Иордания

Только победа для сохранения шансов на ЧМ

Объективная оценка ситуации:

В международной практике ФИФА обычно не отменяет дисциплинарные решения, принятые главным арбитром на поле (если нет грубой технической ошибки в правилах игры), и не пересматривает результат матча. Поэтому сборной Алжира, ожидая ответа на жалобу, следует сосредоточить все внимание на предстоящем решающем матче против Иордании. Следим за дневником турнира!

АргентинаЖизелраФИФАСимон МарцинякЛионель Месси
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицуНовая эра в шахматах: Нодирбек вошел в тройку сильнейших по блицуСегодня, 19:39Ильос Зейтуллаев: «Узбекистан создал Колумбии большие проблемы»Ильос Зейтуллаев: «Узбекистан создал Колумбии большие проблемы»Сегодня, 19:01Томас Тухель не хочет рисковать Букайо Сака: планы на игру с ГанойТомас Тухель не хочет рисковать Букайо Сака: планы на игру с ГанойСегодня, 18:59Лидс Юнайтед хочет подписать экс-звезду сборной Германии Юлиана БрандтаЛидс Юнайтед хочет подписать экс-звезду сборной Германии Юлиана БрандтаСегодня, 18:37Рубен Диаш: «После быстрого гола мы расслабились и потеряли дисциплину»Рубен Диаш: «После быстрого гола мы расслабились и потеряли дисциплину»Сегодня, 18:01Акинфеев поздравил Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026Акинфеев поздравил Файзуллаева с историческим голом на ЧМ-2026Сегодня, 17:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана