Алжир подал жалобу в ФИФА на судейство в матче с Аргентиной
Споры вокруг матча Аргентины и Алжира (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира вышли за пределы поля. Федерация футбола Алжира выразила категорическое недовольство судейством и направила официальную жалобу в ФИФА.
По мнению представителей Африки, известный главный арбитр Шимон Марсиняк в течение игры неправильно оценивал дисциплинарные нарушения и проявлял предвзятость в пользу соперника.
Преступление и наказание: претензии алжирской стороны
ТСА согласно сообщению издания, футбольные функционеры Алжира считают, что два звездных футболиста сборной Аргентины должны были быть удалены с поля (получить красную карточку):
Эпизод с Лионелем Месси: Месси в ходе игры грубо нарушил правила в отношении алжирского защитника Айссе Манди, однако главный арбитр не принял в этой ситуации решительных мер.
Эпизод с Алексисом МакАллистером: Утверждается, что МакАллистер намеренно ударил локтем полузащитника соперника Ибрагима Мазу при столкновении. Судьи оставили и эту ситуацию без внимания.
Результат матча и календарь следующего тура
Несмотря на продолжающиеся внеполевые протесты, спор завершился крупной победой сборной Аргентины со счетом 3:0. Следующие шаги и календарь команд в группе выглядят следующим образом:
Команда
Результат 1-го тура
Соперник во 2-м туре
Цель и задача
3 : 0 (Победа)
Австрия
Досрочно обеспечить выход в плей-офф
Алжир
0 : 3 (Поражение)
Иордания
Только победа для сохранения шансов на ЧМ
Объективная оценка ситуации:
В международной практике ФИФА обычно не отменяет дисциплинарные решения, принятые главным арбитром на поле (если нет грубой технической ошибки в правилах игры), и не пересматривает результат матча. Поэтому сборной Алжира, ожидая ответа на жалобу, следует сосредоточить все внимание на предстоящем решающем матче против Иордании. Следим за дневником турнира!
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