Телеведущая уволилась после распространения ложной новости о Лионеле Месси в прямом эфире

·1·Спорт
Телеведущая уволилась после распространения ложной новости о Лионеле Месси в прямом эфире

Известная аргентинская телеведущая Флоренсия Пена была вынуждена покинуть свой пост после того, как в прямом эфире во время чемпионата обнародовала крайне деликатную и ложную информацию о семье Лионеля Месси. Безосновательное заявление журналистки о смерти отца футболиста вызвало резкое недовольство и недопонимание не только в футбольном сообществе, но и в семье Месси. Об этом сообщает Goal.com новость сообщает.

Инцидент произошел в одной из программ на аргентинском телеканале Luzu TV. После крупной победы сборной Аргентины над Алжиром Пена неожиданно объявила общественности о смерти отца Лионеля Месси, Хорхе Месси. Она представила эту информацию как «срочную новость», подчеркнув, что смерть наступила внезапно.

По сообщению издания Goal.com, эта ложная новость мгновенно распространилась в социальных сетях, вызвав панику среди болельщиков звезды «Интер Майами» и сборной Аргентины. Ситуация дошла до того, что семья Месси была вынуждена выступить с официальным заявлением, подтвердив, что 68-летний Хорхе Месси жив и здоров.

Реакция семьи и реальное положение дел

Представители семьи Месси категорически опровергли распространяемые слухи и осудили подобную безответственность СМИ. Как стало известно, Хорхе Месси действительно находится под наблюдением врачей и проходит определенное лечение, однако его жизни ничего не угрожает. Члены семьи попросили уважать неприкосновенность их частной жизни в этот непростой период.

Телеведущая Флоренсия Пена после случившегося публично извинилась и объявила о завершении своей деятельности на телеканале Luzu TV. По ее словам, ошибка была допущена не ею лично, а продюсерской группой. Пена отметила, что считала информацию, переданную ей во время прямого эфира, проверенным фактом.

«Я искренне прошу прощения у семьи Месси. Мне очень стыдно за то, что я стала причастна к этой ошибке. В эфире команда продюсеров передала мне эту информацию как подтвержденный факт, и я им поверила. Тем не менее, я беру ответственность на себя и решила покинуть проект», — написала ведущая на своей странице в социальных сетях.

Данный случай еще раз показал, насколько важна проверка информации (фактчекинг) в современной журналистике. Особенно новости, касающиеся личной жизни звезд мирового масштаба, таких как Лионель Месси, требуют от средств массовой информации высочайшей ответственности. В настоящее время сборная Аргентины и близкие футболиста сосредоточены на участии в турнире и восстановлении здоровья члена семьи.

Лионель МессиАргентинаФутболХорхе МессиLuzu TV
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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