Хорошие новости для Томаса Тухеля: лидеры сборной Англии вернулись в строй

·29·Спорт
Хорошие новости для Томаса Тухеля: лидеры сборной Англии вернулись в строй

Сборная Англии, успешно стартовавшая в групповом этапе чемпионата мира, значительно усилилась перед следующим важным матчем. В распоряжение главного тренера Томаса Тухеля вернулись Маркус Рэшфорд и Деклан Райс, которые восстановились после травм. Ожидается, что эта новость еще больше укрепит амбиции «трех львов» в турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По имеющейся информации, оба футболиста без каких-либо ограничений приняли участие в субботней тренировке в Канзас-Сити. Маркус Рэшфорд, забивший гол, выйдя на замену в первом матче против Хорватии (4:2), некоторое время занимался отдельно из-за легкого дискомфорта в мышцах. Вице-капитан команды Деклан Райс был досрочно заменен в открывающем матче из-за проблем с поясницей и коленом.

Ситуация с Сака несколько сложнее

По сообщению издания Те Гуардиан, несмотря на позитивное состояние Райса и Рэшфорда, ситуация с Букайо Сака вызывает опасения. Звезда «Арсенала» не присоединился к общим тренировкам команды, ограничившись индивидуальной программой в помещении. Тухель отметил, что вероятность появления футболиста в стартовом составе в игре с Ганой крайне мала.

Букайо Сака в настоящее время борется с хронической проблемой ахиллова сухожилия. Тренерский штаб и медицинский персонал считают рискованным удерживать молодого таланта на поле в течение всех 90 минут. Поэтому почти наверняка он начнет матч во вторник в Бостоне на скамейке запасных.

Томас Тухель в интервью прессе заявил: «Сака работает над устранением проблемы с ахиллом, но он еще не готов отыграть полные 90 минут». Это свидетельствует о том, что тренер бережет игрока для плей-офф турнира. Ожидается, что его место на правом фланге снова займет Нони Мадуэке.

По данным Goal.com, сборная Англии стремится закрепить лидерство в группе Л. Возвращение Рэшфорда усилит конкуренцию с Энтони Гордоном на левом фланге. Деклан Райс, как ожидается, вернется на свою незаменимую позицию в опорной зоне, что даст Тухелю больше тактических возможностей.

В целом, глубина скамейки Англии позволяет Тухелю проводить ротацию в составе, не подвергая основных звезд неоправданному риску. Матч с Ганой может стать решающим в вопросе выхода из группы.

АнглияТомас ТухельЧемпионат мираМаркус РэшфордБукайо Сака
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В матче Нидерландов и Швеции было установлено несколько рекордовВ матче Нидерландов и Швеции было установлено несколько рекордовСегодня, 03:18Рафинья пропустит матч Бразилии против ШотландииРафинья пропустит матч Бразилии против ШотландииСегодня, 03:15Германия победила Кот-д'Ивуар благодаря «джокеру» НагельсманнаГермания победила Кот-д'Ивуар благодаря «джокеру» НагельсманнаСегодня, 03:12Германия вырвала победу над Кот-д'Ивуаром на последних минутахГермания вырвала победу над Кот-д'Ивуаром на последних минутахСегодня, 03:01ЧМ-2026: Турецкий футбольный агент подверг резкой критике национальную сборнуюЧМ-2026: Турецкий футбольный агент подверг резкой критике национальную сборнуюСегодня, 01:53Разгром от «Летучих голландцев»: Швеция разгромлена со счетом 5:1Разгром от «Летучих голландцев»: Швеция разгромлена со счетом 5:1Сегодня, 00:17
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана