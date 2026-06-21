Хорошие новости для Томаса Тухеля: лидеры сборной Англии вернулись в строй

Сборная Англии, успешно стартовавшая в групповом этапе чемпионата мира, значительно усилилась перед следующим важным матчем. В распоряжение главного тренера Томаса Тухеля вернулись Маркус Рэшфорд и Деклан Райс, которые восстановились после травм. Ожидается, что эта новость еще больше укрепит амбиции «трех львов» в турнире. Об этом сообщает Goal.com сообщает в своем материале.

По имеющейся информации, оба футболиста без каких-либо ограничений приняли участие в субботней тренировке в Канзас-Сити. Маркус Рэшфорд, забивший гол, выйдя на замену в первом матче против Хорватии (4:2), некоторое время занимался отдельно из-за легкого дискомфорта в мышцах. Вице-капитан команды Деклан Райс был досрочно заменен в открывающем матче из-за проблем с поясницей и коленом.

Ситуация с Сака несколько сложнее

По сообщению издания Те Гуардиан, несмотря на позитивное состояние Райса и Рэшфорда, ситуация с Букайо Сака вызывает опасения. Звезда «Арсенала» не присоединился к общим тренировкам команды, ограничившись индивидуальной программой в помещении. Тухель отметил, что вероятность появления футболиста в стартовом составе в игре с Ганой крайне мала.

Букайо Сака в настоящее время борется с хронической проблемой ахиллова сухожилия. Тренерский штаб и медицинский персонал считают рискованным удерживать молодого таланта на поле в течение всех 90 минут. Поэтому почти наверняка он начнет матч во вторник в Бостоне на скамейке запасных.

Томас Тухель в интервью прессе заявил: «Сака работает над устранением проблемы с ахиллом, но он еще не готов отыграть полные 90 минут». Это свидетельствует о том, что тренер бережет игрока для плей-офф турнира. Ожидается, что его место на правом фланге снова займет Нони Мадуэке.

По данным Goal.com, сборная Англии стремится закрепить лидерство в группе Л. Возвращение Рэшфорда усилит конкуренцию с Энтони Гордоном на левом фланге. Деклан Райс, как ожидается, вернется на свою незаменимую позицию в опорной зоне, что даст Тухелю больше тактических возможностей.

В целом, глубина скамейки Англии позволяет Тухелю проводить ротацию в составе, не подвергая основных звезд неоправданному риску. Матч с Ганой может стать решающим в вопросе выхода из группы.