Профессиональный бокс: Руслан Абдуллаев нокаутировал представителя Кубы

·58·Спорт
Профессиональный бокс: Руслан Абдуллаев нокаутировал представителя Кубы

Наш соотечественник Руслан Абдуллаев, выступающий в суперлегком весе профессионального бокса, одержал очередную победу на вечере боев, организованном в штате Калифорния, США. В этом поединке он вновь продемонстрировал высокое мастерство.

Детали и результат боя

Серьезное противостояние в данной весовой категории завершилось со следующими показателями:

  • Весовая категория: Суперлегкий вес (63,5 кг)

  • Соперник: Орестес Веласкес (Куба)

  • Запланированное время: 10 раундов

  • Итог боя: Технический нокаут в 5-м раунде

Проявляя активность с первых раундов, Руслан Абдуллаев в 5-м раунде нанес сопернику мощный и точный удар. В результате рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу нашего соотечественника техническим нокаутом.

Безупречная серия продолжается

Этот успех над Орестесом Веласкесом стал для Руслана Абдуллаева пятым в профессиональном ринге. На данный момент общая статистика нашего соотечественника выглядит следующим образом:

  • Количество боев: 5

  • Победы: 5

  • Поражения: 0

Уверенно продолжив свою беспроигрышную серию, Абдуллаев еще больше укрепил свои позиции в суперлегком весе.

Руслан АбдуллаевОрестес ВелазкесСШАКалифорния
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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