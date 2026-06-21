Профессиональный бокс: Руслан Абдуллаев нокаутировал представителя Кубы

Наш соотечественник Руслан Абдуллаев, выступающий в суперлегком весе профессионального бокса, одержал очередную победу на вечере боев, организованном в штате Калифорния, США. В этом поединке он вновь продемонстрировал высокое мастерство.

Детали и результат боя

Серьезное противостояние в данной весовой категории завершилось со следующими показателями:

Весовая категория: Суперлегкий вес (63,5 кг)

Соперник: Орестес Веласкес (Куба)

Запланированное время: 10 раундов

Итог боя: Технический нокаут в 5-м раунде

Проявляя активность с первых раундов, Руслан Абдуллаев в 5-м раунде нанес сопернику мощный и точный удар. В результате рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу нашего соотечественника техническим нокаутом.

Безупречная серия продолжается

Этот успех над Орестесом Веласкесом стал для Руслана Абдуллаева пятым в профессиональном ринге. На данный момент общая статистика нашего соотечественника выглядит следующим образом:

Количество боев: 5

Победы: 5

Поражения: 0

Уверенно продолжив свою беспроигрышную серию, Абдуллаев еще больше укрепил свои позиции в суперлегком весе.