Профессиональный бокс: Руслан Абдуллаев нокаутировал представителя Кубы
Наш соотечественник Руслан Абдуллаев, выступающий в суперлегком весе профессионального бокса, одержал очередную победу на вечере боев, организованном в штате Калифорния, США. В этом поединке он вновь продемонстрировал высокое мастерство.
Детали и результат боя
Серьезное противостояние в данной весовой категории завершилось со следующими показателями:
Весовая категория: Суперлегкий вес (63,5 кг)
Соперник: Орестес Веласкес (Куба)
Запланированное время: 10 раундов
Итог боя: Технический нокаут в 5-м раунде
Проявляя активность с первых раундов, Руслан Абдуллаев в 5-м раунде нанес сопернику мощный и точный удар. В результате рефери был вынужден остановить бой, зафиксировав победу нашего соотечественника техническим нокаутом.
Безупречная серия продолжается
Этот успех над Орестесом Веласкесом стал для Руслана Абдуллаева пятым в профессиональном ринге. На данный момент общая статистика нашего соотечественника выглядит следующим образом:
Количество боев: 5
Победы: 5
Поражения: 0
Уверенно продолжив свою беспроигрышную серию, Абдуллаев еще больше укрепил свои позиции в суперлегком весе.
…