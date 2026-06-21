ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей групп Г и Х

·4·Спорт
ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей групп Г и Х

Борьба на чемпионате мира входит в самую жаркую фазу. Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, пройдут очередные матчи групп Г и Х.

Матчи группы Г

В этом квартете сразятся представители Европы, Азии, Океании и Африки:

  • 23:59. Бельгия — Иран

  • 06:00. Новая Зеландия — Египет

Матчи группы Х

В группе Х на поле выйдут один из главных претендентов на титул — Испания, а также представители Латинской Америки и Африки:

  • 21:00. Испания — Саудовская Аравия

  • 03:00. Уругвай — Кабо-Верде

Данные встречи имеют огромное значение для определения расстановки сил в группах и возможностей команд, борющихся за выход в следующий этап.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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