ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей групп Г и Х

Борьба на чемпионате мира входит в самую жаркую фазу. Сегодня, в ночь с 21 на 22 июня, пройдут очередные матчи групп Г и Х.

Матчи группы Г

В этом квартете сразятся представители Европы, Азии, Океании и Африки:

23:59. Бельгия — Иран

06:00. Новая Зеландия — Египет

Матчи группы Х

В группе Х на поле выйдут один из главных претендентов на титул — Испания, а также представители Латинской Америки и Африки:

21:00. Испания — Саудовская Аравия

03:00. Уругвай — Кабо-Верде

Данные встречи имеют огромное значение для определения расстановки сил в группах и возможностей команд, борющихся за выход в следующий этап.