ЧМ-2026: Вокруг сборной Португалии разгорелся крупный скандал

·86·Спорт
ЧМ-2026: Вокруг сборной Португалии разгорелся крупный скандал

Неожиданная ничья (1:1) с ДР Конго в первом туре группового этапа чемпионата мира значительно обострила ситуацию вокруг национальной сборной Португалии. В настоящее время в лагере команды воцарилась неспокойная атмосфера из-за конфликтов в социальных сетях и внутреннего давления.

Фейковый скриншот и ошибка Джорджины Родригес

После неудачного матча в социальных сетях вирусным стала фальшивая переписка, которая, как утверждалось, принадлежит Мадален Арагао, девушке полузащитника команды Жоау Невеша.

В этом фейковом диалоге один из пользователей написал под постом Арагао следующее:

«Твой парень — дурак. Скажи ему, что нужно отдавать мяч лучшему футболисту всех времен Криштиану Роналду».

На фейковом скриншоте Арагао якобы ответила ему так:

«Скажи своему кумиру, что ему пора завершать карьеру. Он слишком эгоистичен», — заявила она.

Согласно расследованиям СМИ, на самом деле такой переписки не было, а изображение было создано с помощью фотошопа или искусственного интеллекта. Однако ряд крупных изданий, включая известный аккаунт Рекорд Мексико , распространили эту ложную информацию как достоверную.

Ситуацию усугубило то, что этот пост увидела партнерша Роналду Джорджина Родригес, которая оставила под ним ироничный комментарий: «Вау! Новое поколение просто потрясающее!»

После этого тысячи преданных фанатов Роналду обрушились с массовыми психологическими атаками на страницы Жоау Невеша и его девушки в Instagram. С другой стороны, сама Джорджина, поверившая в фейковый скриншот, также стала объектом насмешек пользователей сети.

Семейное давление: критика Кати Авейру

Незадолго до этого конфликта сестра Криштиану Роналду Кати Авейру также обвинила полузащитника сборной Португалии Бруно Фернандеша в пассивной игре. Это заявление усилило негативное отношение к членам сборной в соцсетях и отрицательно сказалось на психологическом состоянии футболистов.

Неспокойная атмосфера перед матчем с Узбекистаном

В целом, в лагере Португалии, которая 23 июня выйдет на поле против национальной сборной Узбекистана, сейчас нет внутреннего спокойствия. Подопечные Фабио Каннаваро могут эффективно использовать именно такую психологическую нестабильность соперника, находящегося под давлением, в предстоящем важном матче.

ПортугалияКристиану РоналдуЖоао НевешБруно ФернандешДжорджина Родригес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Неймар возвращается: звезда Бразилии может сыграть в матче против ШотландииНеймар возвращается: звезда Бразилии может сыграть в матче против ШотландииСегодня, 13:59Омар Альдерете установил антирекорд в матче Парагвая и ТурцииОмар Альдерете установил антирекорд в матче Парагвая и ТурцииСегодня, 13:59Коди Гакпо блистает в сборной Нидерландов: свобода, которой нет в ЛиверпулеКоди Гакпо блистает в сборной Нидерландов: свобода, которой нет в ЛиверпулеСегодня, 13:16Триумф Джуда Беллингема и сборной Англии на Чемпионате мира 2026Триумф Джуда Беллингема и сборной Англии на Чемпионате мира 2026Сегодня, 13:13Джастин Гейджи высказался о положении Ильи ТопурииДжастин Гейджи высказался о положении Ильи ТопурииСегодня, 13:12ЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей групп Г и ХЧМ-2026: Расписание сегодняшних матчей групп Г и ХСегодня, 13:07
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана