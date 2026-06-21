ЧМ-2026: Вокруг сборной Португалии разгорелся крупный скандал

Неожиданная ничья (1:1) с ДР Конго в первом туре группового этапа чемпионата мира значительно обострила ситуацию вокруг национальной сборной Португалии. В настоящее время в лагере команды воцарилась неспокойная атмосфера из-за конфликтов в социальных сетях и внутреннего давления.

Фейковый скриншот и ошибка Джорджины Родригес

После неудачного матча в социальных сетях вирусным стала фальшивая переписка, которая, как утверждалось, принадлежит Мадален Арагао, девушке полузащитника команды Жоау Невеша.

В этом фейковом диалоге один из пользователей написал под постом Арагао следующее:

«Твой парень — дурак. Скажи ему, что нужно отдавать мяч лучшему футболисту всех времен Криштиану Роналду».

На фейковом скриншоте Арагао якобы ответила ему так:

«Скажи своему кумиру, что ему пора завершать карьеру. Он слишком эгоистичен», — заявила она.

Согласно расследованиям СМИ, на самом деле такой переписки не было, а изображение было создано с помощью фотошопа или искусственного интеллекта. Однако ряд крупных изданий, включая известный аккаунт Рекорд Мексико , распространили эту ложную информацию как достоверную.

Ситуацию усугубило то, что этот пост увидела партнерша Роналду Джорджина Родригес, которая оставила под ним ироничный комментарий: «Вау! Новое поколение просто потрясающее!»

После этого тысячи преданных фанатов Роналду обрушились с массовыми психологическими атаками на страницы Жоау Невеша и его девушки в Instagram. С другой стороны, сама Джорджина, поверившая в фейковый скриншот, также стала объектом насмешек пользователей сети.

Семейное давление: критика Кати Авейру

Незадолго до этого конфликта сестра Криштиану Роналду Кати Авейру также обвинила полузащитника сборной Португалии Бруно Фернандеша в пассивной игре. Это заявление усилило негативное отношение к членам сборной в соцсетях и отрицательно сказалось на психологическом состоянии футболистов.

Неспокойная атмосфера перед матчем с Узбекистаном

В целом, в лагере Португалии, которая 23 июня выйдет на поле против национальной сборной Узбекистана, сейчас нет внутреннего спокойствия. Подопечные Фабио Каннаваро могут эффективно использовать именно такую психологическую нестабильность соперника, находящегося под давлением, в предстоящем важном матче.