Секретное оружие «Арсенала» и сборной Англии: как Деклан Райс стал «мастером»

·43·Спорт
Секретное оружие «Арсенала» и сборной Англии: как Деклан Райс стал «мастером»

В современном футболе стандартные положения становятся одним из важнейших факторов, определяющих исход матча. В частности, полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Деклан Райс неожиданно превратился в настоящего специалиста по исполнению угловых. Его мастерство приносит плоды не только на клубном уровне, но и в отборочных матчах чемпионата мира. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Тренер «Арсенала» по стандартным положениям Нико Жовер является главным инициатором этой революции. По данным Goal.com, именно Жовер принял неожиданное решение относительно Деклана Райса. Футболист, который ранее был известен исключительно своими оборонительными действиями, теперь стал ключевой фигурой, повышающей атакующий потенциал команды. Гари Невилл даже в шутку назвал Жовера «самым раздражающим человеком в футболе» за то, что тот постоянно выводит из себя защитников соперника.

Мастерство Нико Жовера и новые грани Райса

Деклан Райс в своем интервью подчеркнул, что эти изменения не были случайностью. «Раньше я никогда не подавал угловые. Но Нико Жовер и Микель Артета разглядели во мне способности, которых нет у других. Они поверили, что я могу доставлять мяч в нужную точку так же, как Букайо Сака», — сказал футболист в интервью BBC Sport.

Сейчас, когда Деклан Райс подходит к угловому флажку, его уверенность в себе высока как никогда. По его словам, каждый раз, приближаясь к мячу, он верит, что сможет отдать голевую передачу или создать опасный момент. Этот настрой помогает и сборной Англии. В частности, в победном матче над Хорватией со счетом 4:2 передача Райса была реализована Гарри Кейном.

Томас Тухель и новости в сборной Англии

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель также стремится привнести в национальную команду высокую интенсивность и тактическую дисциплину, характерные для Премьер-лиги. Во время тренировок в Канзас-Сити особое время уделяется отработке стандартных положений. По словам Райса, у команды есть четкий план игры, и игроки прекрасно знают, куда он доставит мяч.

Голы со стандартов сыграли огромную роль в успехах «Арсенала» в гонке за первое чемпионство за последние двадцать лет. Теперь этот опыт переносится и на международную арену. Для английских болельщиков это очень обнадеживающий факт, так как на крупных турнирах один точный удар может решить всё.

Подводя итог, трансформация Деклана Райса показывает, насколько важна роль тренерского штаба в современном футболе. Для «Арсенала» и сборной Англии стандартные положения теперь не просто возможность, а основное оружие для победы над соперником.

АрсеналДеклан РайсАнглияФутболПремьер-лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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