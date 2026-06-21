Есть ли конфликт между Эндриком и Карло Анчелотти? Бразильский талант поставил точку в слухах

·57·Спорт
Есть ли конфликт между Эндриком и Карло Анчелотти? Бразильский талант поставил точку в слухах

Молодая звезда сборной Бразилии и клуба «Реал Мадрид» Эндрик внес ясность в различные слухи, возникшие из-за того, что он остается на скамейке запасных на старте чемпионата мира. В то время как в социальных сетях множились мемы о недопонимании между футболистом и тренером Карло Анчелотти, 19-летний нападающий подчеркнул, что его отношения с наставником находятся на высшем уровне. Об этом сообщает Goal.com, сообщает издание.

Тот факт, что Эндрик не был выпущен на поле в матче против Марокко (1:1) в рамках чемпионата мира, вызвал бурные дискуссии среди болельщиков. В платформе Кс (бывший Twitter) пользователи начали публиковать шутливые посты о том, что Анчелотти якобы «не любит» молодого таланта. Однако в игре против Гаити (3:0) нападающий, вышедший на замену, доказал необоснованность этих разговоров.

По информации Goal.com, Эндрик сообщил, что работал с Карло Анчелотти в «Реал Мадриде» в течение года и хорошо понимает стиль тренера. По его словам, наставник всегда ставит интересы команды выше личных интересов, и это считается правильной стратегией.

Доверие между тренером и футболистом

«Мне посчастливилось работать с ним в «Реал Мадриде». Независимо от того, проведу ли я на поле 5, 10 или 15 минут, он прекрасно знает, на что я способен. Анчелотти принимает лучшие решения не для болельщиков или отдельных игроков, а для всей команды. Я рад, что он здесь, в сборной», — говорит Эндрик.

В матче с Гаити Эндрик, вышедший на 63-й минуте вместо Матеуса Куньи, был очень тепло встречен болельщиками. Хотя его гол был отменен из-за офсайда, активность и рвение нападающего были высоко оценены специалистами. Он заявил о своей готовности выкладываться на полную в каждом матче.

Карло Анчелотти, в свою очередь, осторожно подходит к развитию молодой звезды. Опытный специалист отметил, что Эндрик терпелив и его время еще придет. По мнению тренера, семья футболиста также оказывает правильное влияние на его карьеру, что является очень важным фактором для молодого игрока.

«Эндрик — исключительный талант. Я выпущу его на поле в нужное время. Он станет важной фигурой для Бразилии как на этом чемпионате мира, так и на следующих. Он очень повзрослел для своего возраста и не спешит», — добавил Анчелотти.

В настоящее время сборная Бразилии продолжает свои игры в групповом этапе. Болельщики и эксперты ожидают появления Эндрика в основном составе в следующих матчах, так как его выход на поле привносит особую динамику в линию атаки команды.

ЭндрикКарло АнчелоттиРеал МадридБразилияФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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