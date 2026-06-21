Главный тренер Ирана высказался об ограничениях и несправедливости в США

Главный тренер национальной сборной Ирана Амир Галеной сделал резкое заявление об ограничениях на въезд в США, военно-политической напряженности между двумя странами и неравных условиях, созданных организаторами чемпионата мира. Специалист подчеркнул, что внеполевые проблемы, с которыми сталкивается команда, подрывают футбольный дух.

Внеполевые проблемы и визовые ограничения

По словам тренера, препятствия в организационных вопросах серьезно негативно повлияли на процесс адаптации команды к турниру:

Поздний приезд: Из-за того, что сборная Ирана прибыла на турнир очень поздно, было потеряно как минимум две недели времени, необходимого для адаптации к новым условиям.

Ограничение состава делегации: Одним из самых досадных моментов стало то, что руководителям иранского футбола и представителям СМИ не выдали визы для сопровождения команды.

"У нас очень много проблем, особенно вне поля. Я обратился к тренерам остальных 47 сборных, участвующих в чемпионате мира, но никто не ответил... Такое отношение абсолютно не соответствует статусу чемпионата мира. Вы приглашаете национальную сборную, но не принимаете ее персонал?" — сказал тренер.

Дефицит времени перед матчем с Бельгией

Стало известно, что и перед сегодняшним важным матчем против Бельгии организаторы не создали для сборной Ирана достаточных условий. Галеной перечислил следующие проблемы в процессе подготовки:

Согласно плану тренера, команде требовался перерыв и время на подготовку минимум 24 часа перед игрой.

Однако организаторы выделили иранской команде всего 16 часов.

Из-за этой нехватки времени футболисты были вынуждены прервать официальную тренировку на полпути. Тренер назвал эту ситуацию абсолютной несправедливостью.

Обращение к народу Ирана и стремление к миру

Амир Галеной отметил, что несмотря на возникшие политические и организационные барьеры, футболисты выложатся на поле на полную мощность и будут играть только ради болельщиков: