Рис Джеймс расстроен переходом Марка Кукурелья в Реал Мадрид

·38·Спорт
Рис Джеймс расстроен переходом Марка Кукурелья в Реал Мадрид

Капитан лондонского «Челси» Рис Джеймс признался, что переход его одноклубника Марка Кукурелья в столицу Испании стал для него эмоционально тяжелым событием. Испанский левый защитник перешел в мадридский «Реал Мадрид», где будет выступать под руководством Жозе Моуринью. Этот трансфер создал заметную брешь в оборонительной линии лондонского клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, стоимость данного трансфера составила 55 миллионов евро, плюс предусмотрены бонусы в размере еще 5 миллионов евро. За четыре года карьеры на «Стэмфорд Бридж» Кукурелья успел выиграть с клубом Клубный чемпионат мира и Лигу Конференций. Теперь он продолжит свою карьеру в составе действующего короля Европы.

Находясь в тренировочном лагере сборной Англии при подготовке к чемпионату мира, Рис Джеймс не скрывал своих чувств. «Я разговаривал с ним несколько дней назад. Он, безусловно, один из лучших левых защитников в мире. Это футбол, игроки постоянно меняют команды. Я очень расстроен его уходом, но желаю ему удачи в новом клубе», — сказал капитан «Челси».

Начало эпохи Хаби Алонсо

Уход Кукурелья может создать серьезные проблемы для недавно назначенного главного тренера Хаби Алонсо. Занявший в апреле место Лиама Розениора, Алонсо стал шестым постоянным тренером под управлением владельцев БлуеКо. Теперь ему необходимо принять меры по замене опытного защитника, который провел более 160 матчей.

Руководство клуба выражает уверенность во внутренних ресурсах состава. В частности, в последнее время значительный прогресс показал Йоррел Хато, также ожидается присоединение к команде аргентинца Валентина Барко. Кроме того, сообщается, что важную роль в планах Алонсо будет играть 19-летний Джовани Квенда, перешедший из «Спортинга Лشبونة».

Несмотря на то, что уход близкого друга дается тяжело, Рис Джеймс полон надежд на работу с Хаби Алонсо. Специалист, завоевавший почти все трофеи в своей карьере футболиста, сумел создать в раздевалке новую атмосферу. Джеймс уже сообщил, что общался с тренером по телефону и хочет перенять его тактические знания.

«С кем бы я ни говорил о нем, все говорят, что он потрясающий тренер. Его футбольная карьера также была легендарной. Я с нетерпением жду возможности поработать под руководством Хаби Алонсо», — добавил Джеймс. Эти изменения рассматриваются как начало новой эры для «Челси».

ЧелсиРеал МадридРис ДжеймсМарк КукурельяХаби Алонсо
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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