Звезда «Арсенала» и сборной Англии Лия Уильямсон поделилась кадрами из личной жизни

Капитан «Арсенала» и женской сборной Англии Лия Уильямсон поделилась с болельщиками радостными моментами из своей личной жизни. Уильямсон, одна из самых известных личностей в мире футбола, опубликовала в социальных сетях трогательный пост в честь 28-летия своей близкой девушки, американской модели Элль Смит. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

По информации Goal.com, футболистка опубликовала на своей странице в Instagram серию искренних фотографий, сопроводив их короткой и милой подписью: «С днем рождения, дорогая». Эти снимки запечатлели моменты отдыха пары вне футбольного поля и быстро вызвали множество теплых комментариев от фанатов и одноклубниц.

Этот праздничный момент стал своего рода передышкой для Уильямсон в непростом сезоне. Известно, что опытный защитник в последнее время борется с чередой травм, что серьезно повлияло на ее участие как за клуб, так и за национальную команду. Ожидается, что радостные моменты в личной жизни помогут футболистке восстановиться психологически.

Травмы и процесс восстановления

Текущий год выдался для Лии Уильямсон физически очень сложным. Из-за проблем с коленом и голенью она пропустила начало сезона. После возвращения на поле она неожиданно получила травму мышц бедра и снова выбыла из строя. Несмотря на то, что она была включена в заявку сборной Англии на важные отборочные матчи против Испании и Украины, из-за травмы ей пришлось покинуть состав.

В настоящее время главный тренер «Арсенала» Рене Слегерс и медицинский штаб сборной Англии внимательно следят за состоянием футболистки. Специалисты осторожно контролируют ее физические нагрузки, чтобы предотвратить возникновение более серьезных осложнений в будущем. Вместо нее в сборную была вызвана защитница «Вест Хэма» Грейс Фиск.

Несмотря на это, поводов для беспокойства по поводу будущего Уильямсон в «Арсенале» нет. В начале этого года клуб объявил о подписании нового долгосрочного контракта со своей воспитанницей и лидером. Защитница, играющая за «канониров» с детства, считается сердцем и главной опорой команды.

В рамках стратегии по сохранению ведущих игроков руководство «Арсенала» продлило соглашения не только с Уильямсон, но и с такими опытными футболистками, как Стеф Кэтли и Ким Литтл. Цель клуба — сформировать стабильный состав, который будет бороться за главные трофеи как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов в сезоне 2026-27.