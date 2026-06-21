Ламин Ямаль занимает место Лионеля Месси: высокая оценка тренера Саудовской Аравии

Юный талант «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль продолжает поражать мировое футбольное сообщество. Действия и уровень игры 18-летнего вингера в глазах многих специалистов превратили его в наследника легендарного Лионеля Месси. Очередное признание прозвучало от главного тренера сборной Саудовской Аравии Георгиоса Дониса. Об этом сообщает Goal.com сообщает в материале.

В интервью перед предстоящим противостоянием между Испанией и Саудовской Аравией Донис назвал юного дарования крупнейшим талантом современности. По данным Goal.com, анализируя игру Ламина Ямаля в составе «Барселоны», тренер отметил, что он начал наиболее достойным образом заполнять пустоту, оставленную Лионелем Месси.

Зрелость и интеллект: главное преимущество Ямаля

По мнению Георгиоса Дониса, то, что отличает Ламина Ямаля от других молодых футболистов, — это не просто техническое мастерство или скорость, а его умение видеть поле и понимание игры. Тренер подчеркнул, что такой уровень футбольного интеллекта обычно присущ опытным игрокам с многолетним стажем.

«Я не видел другого футболиста в этом возрасте, который мог бы создавать такую разницу, играть с таким качеством и зрелостью. Для меня важнее всего не его техника, а то, что он точно знает, что нужно делать в каждой ситуации. Именно этот аспект выделяет его на фоне остальных», — добавил наставник Саудовской Аравии.

Опираясь на свой опыт, Донис заявил, что сравнение Ламина Ямаля с Лионелем Месси вполне оправданно. Он вспомнил, как в свое время, возглавляя кипрский клуб «АПОЭЛ», выходил на поле против «Барселоны» и Лионеля Месси. По словам тренера, то влияние, которое тогда оказывал аргентинская звезда, сегодня можно увидеть в действиях Ямаля.

Столь стремительный рост Ламина Ямаля расценивается как большой подарок не только для «Барселоны», но и для всего футбольного мира. Опасные моменты, которые он создает в каждом матче, и забитые голы уже сделали его одним из сильнейших атакующих игроков Европы.

В настоящее время футбольное сообщество не сомневается, что в будущем молодой вингер станет многократным обладателем «Золотого мяча», как Лионель Месси. Признание таких опытных специалистов, как Георгиос Донис, свидетельствует о том, насколько высоко Ламин Ямаль поднялся в иерархии мирового футбола.